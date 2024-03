Stádo nejvzácnějších zvířat v olomoucké zoo rozšířily dvě samice

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Geoprofi Lars / Geoprofi Lars / Wikimedia Commons V přírodě bylo toto zvíře téměř vyhubeno a zachránili ho evropské zoologické zahrady. Tito daňci jsou nyní chováni ve zhruba 16 evropských zoologických zahradách. V ČR kromě Olomouce chová ještě ostravská zoo samce.

Stádo vzácných daňků mezopotámských, kterých ve volné přírodě žije 600 až 700 posledních jedinců, rozšířily v olomoucké zoologické zahradě dvě mladé, dvouleté samice. Na Svatý Kopeček přicestovaly ze zoo v německém Kronbergu a olomoučtí chovatelé věří, že se budou podílet na dosavadním úspěšném chovu. Ve zdejší zoo se dosud narodili čtyři jedinci tohoto vzácného druhu. Olomoucká zoo je jediná v tuzemsku, která tento druh pravidelně množí, řekl vědecký pracovník pro ochranu přírody Jan Pluháček.

"Daňci představují vůbec nejvzácnější zvíře, které máme v zoologické zahradě. V přírodě bylo téměř vyhubeno - je to takový triumf evropských zoologických zahrad, neboť jsme je v Evropě zachránili před vyhubením. V současné době jsou tito daňci chováni ve zhruba 16 evropských zoologických zahradách. U nás v republice kromě Olomouce chová ještě ostravská zoo samce. Jediné chovné stádo v republice tak máme zatím pouze my," uvedl Pluháček. S příjezdem samic si chovatelé slibují rozšíření chovu. "Daňci se množí lépe ve větších skupinách. Loni se tito daňci rozmnožili pouze v šesti evropských zoo včetně naší," doplnil.

Dvě mladé samice se ve výběhu olomoucké zoo vzápětí přičlenily ke dvěma samcům, dalším dvěma samicím a jednomu mláděti. Společnost jim dělá početné stádo jelenů sika vietnamských, muflonů a koz. "V této komunitě problém nemají. U daňků jsme měli dlouhodobě jen jednu samici, neboť se nám dlouho nedařilo sehnat další - a přesto se věnovali jen své samici a se sikami se nerušili. Nové samice se sžily se stádem úplně hladce," doplnil Pluháček.

Chovatelé daňky krmí senem a trávou, stravu jim doplňují speciálními granulemi a potřebným minerálním lizem. "Všichni jelenovití představují pozoruhodnou skupinu zvířat. Samcům se každý rok obnovuje paroží, které u těchto zvířat tvoří až čtvrtinu veškeré kostry. Každoročně si tak musí vytvořit čtvrtinu kostry, což je obrovské množství minerálů, které spotřebují," uvedl vědecký pracovník zoo.

Daněk mezopotámský je druh, který historicky žil na území Mezopotámie, byl zobrazován na starověkých památkách již v devátém století před naším letopočtem. "Bylo to lovné zvíře, na konci 19. století se věřilo, že bylo úplně vyhubeno. Na počátku 50. let však byla v dnešním Íránu objevena dvě malá stádečka a odtud se podařilo dovézt tři jedince do německého Kronbergu. Z tohoto páru dnes pochází drtivá většina dnešní populace daňků," řekl Pluháček. Několik zvířat bylo později ještě převezeno z Íránu do Izraele, odkud je tamní zoo úspěšně vypouštějí do přírody.

