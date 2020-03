Stát dá na stavbu dobíjecích stanic pro elektromobily 60 milionů Kč

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Sopotnicki / Shutterstock V Česku by měly vzniknout další dobíjecí stanice pro elektromobily. / Ilustrační foto

V Česku by měly vzniknout další dobíjecí stanice pro elektromobily. Stát na jejich výstavbu z evropských fondů poskytne až 60 milionů korun. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. Další stovky milionů korun z evropských peněz na vybudování dobíjecích stanic ministerstvo poskytlo v rámci dotačních výzev už v minulých letech, celkem by z nich mělo do tří let vzniknout 800 stanic. V Česku je v současné době přes 400 aktivní dobíjecích stanic.

Jde už o čtvrtou dotační výzvu ministerstva na výstavbu dobíjecích stanic, ve které poskytuje peníze z evropských fondů. V rámci současného programového období 2014 až 2020 by měla být zároveň poslední. Předchozí výzvy byly objemově větší, celkem by z nich mělo vzniknout 777 stanic. U aktuálně vyhlášené výzvy ministerstvo nestanovilo povinný počet vybudovaných stanic, do roku 2023 by však chtělo dosáhnout alespoň počtu 800.

O dotaci na vybudování běžných dobíjecích stanic se mohou zájemci přihlásit do 30. června. Šanci peníze získat ale bude mít pouze uchazeč, který již na území členských států EU provozuje alespoň deset veřejně přístupných dobíjecích stanic. Počet instalovaných stanic závisí podle ministerstva na samotném zájemci, úřad pak posoudí výhodnost nabídky. Příspěvek státu může tvořit až 70 procent celkových výdajů.

Stát z evropských peněz poskytuje dotace i na infrastrukturu dalších alternativních paliv. Jde například o stanice pro zkapalněný zemní plyn (LNG) či stlačený zemní plyn (CNG). Celkem má stát z evropských peněz vyčleněno na podporu infrastruktury pro alternativní paliva 1,2 miliardy korun.

