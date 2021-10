Stát finančně pomůže zvyšovat produkci ryb v tuzemsku, schválila vláda

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | KostkaCZ / Pixabay "Hlavními problémy, s nimiž se potýká rybářství v ČR, jsou sucho, škody působené škůdci, zabahnění rybníků, vysoká závislost domácí produkce na tradičních formách hospodaření nebo vysoká závislost na exportu ryb," uvádí ministerstvo.

Stát finančně pomůže tuzemskému rybářství tak, aby celková produkce ryb v Česku do roku 2030 stoupla ze současných zhruba 20 000 tun ročně. Podle odhadů ministerstva zemědělství by mohlo jít o nárůst o 0,4 až dvě procenta, hlavně díky budování nových kapacit. Rybářům, kteří chovají ryby v rybnících, naopak kvůli nedostatku vody hrozí pokles produkce. Vyplývá to z vládou schváleného národního strategického plánu pro akvakulturu do roku 2030.

Z evropského rybářského fondu může ČR získat prostřednictvím operačního programu Rybářství mezi lety 2021 a 2027 zhruba 30 milionů eur, tedy kolem 780 milionů Kč. Z národního spolufinancování pak půjde kolem 330 milionů Kč, celkem by tedy rybáři a rybníkáři mohli získat kolem 1,1 miliardy Kč. V předchozím operačním programu bylo také 1,1 miliardy Kč, český stát v něm přispěl 245 miliony Kč. Loni v srpnu z něj bylo proplaceno 465 milionů Kč, rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo u 890 milionů Kč.

"Hlavními problémy, s nimiž se potýká rybářství v ČR, jsou sucho, škody působené škůdci (kormorán, vydra, volavka, bobr a další), zabahnění rybníků, vysoká závislost domácí produkce na tradičních formách hospodaření nebo vysoká závislost na exportu ryb," uvádí ministerstvo.

V ČR je podle materiálu více než 24 000 rybníků a malých vodních nádrží o celkové ploše zhruba 53 000 hektarů. Většina rybníků se používá pro produkci ryb. Existuje více než 70 významnějších producentů, počet pracovníků v sektoru ale setrvale klesá, nyní se pohybuje kolem 1500 osob.

Spotřeba ryb je podle ministerstva v České republice velmi nízká, zhruba 5,5 kilogramu na osobu a rok, z toho 1,3 kg sladkovodních. V EU je spotřeba zhruba 25 kilogramů na osobu a rok, světový průměr činí zhruba 20 kilogramů.

Rekreačním rybářstvím se v Česku zabývá zhruba 350 000 registrovaných členů rybářských svazů, kteří každoročně vyloví zhruba 3750 tun ryb, většinou kapra.

