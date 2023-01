Stát pokročil v přípravě výstavby závlah na Břeclavsku a jižním Brněnsku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Státní pozemkový úřad nechává posuzovat, jaký vliv na životní prostředí by měla stavba závlahových zařízení, jejíž osou by byl přivaděč mezi Novomlýnskou nádrží (dolní ze tří nádrží) a vodní nádrží Těšany. Proces EIA je dalším krokem k vybudování soustavy, která má výrazně pomoct zemědělcům v části Břeclavska a na jižním Brněnsku. Oblasti patří k nejsušším v Česku a dopady klimatické změny ji činí ještě sušší, vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA.

Zemědělci se chopili iniciativy intenzivně po roce 2015, kdy Česko a jižní Moravu obzvlášť začalo sužovat několik extrémně suchých let. Státní pozemkový úřad v roce 2020 dokončil studii proveditelnosti a nyní v projektu pokračuje. Zatím není možné určit další přesnější termíny, ale předpokládá se, že se stavbou by se mohlo začít nejdříve v roce 2026 a kolem roku 2030 by mohlo být hotovo. Díky závlahám bude možné dále zemědělsky využívat velkou část pozemků. Velká část z nich jsou dnes pole, která by se měla ideálně přeměnit na vinice a také na sady, které lépe zadržují vodu a čelí lépe erozi. Zemědělské plochy, které má závlahový systém obsluhovat, mají rozlohu téměř 9500 hektarů. Jde o pozemky zhruba okolo dálnice D2 na severu ohraničené Židlochovicemi, Těšany a Velkými Hostěrádky, na východě Brumovicemi a Bořeticemi, jižní okraj tvoří Rakvice a Bulhary, západní Strachotín, Pouzdřany a Žabčice.

Hlavním zdrojem bude voda z Novomlýnské nádrže, která je v soustavě nádrží nejníže a je největší. Odtud má vést čtyřicetikilometrový přivaděč do vodní nádrže Těšany. Mezi koncovými body budou čerpací stanice a odběrné objekty a také nová nádrž Horní Bojanovice, která bude sloužit jako zásobovací a vyrovnávací. Maximální odběr z Novomlýnské nádrže má být 1200 litrů za vteřinu, přičemž maximální odběr pro závlahy má být 2215 litrů za vteřinu. Nádrž je projektovaná v údolí potoka Pradlenka pod Horními Bojanovicemi v místech, kterým se říká Horní a Dolní rybník. Kvůli nádrži bude také nutné přeložit část silnice z Horních Bojanovic do Hustopečí.

Pro mnoho zemědělců by byly závlahy v této oblasti velmi přínosné a umožňovaly by pěstovat i plodiny, kterých už se museli vzdát, nebo jsou jejich výnosy velmi slabé. V minulosti zde přitom různé závlahové systémy fungovaly, avšak v současnosti už je funkční jen velmi malá část z nich.

reklama