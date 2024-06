Jaroslav Řezáč 17.6.2024 16:56 Reaguje na Petr

fetiš může být botanická zahrada i ZOO, to tak může se jevit, ale podstatné je, proč to děláme.



jsou zahrady, kde jsou vysekávané na drn, tak to tak může být, většinou však je praxe, že to co je za plotem nikoho nezajímá a právě to, co " nezajímá" je živná půda pro šíření nepůvodních rostlin či zánik kulturní krajiny nálety. Ona ta péče je dost odfláknutá.



ještě máme naději na to, že si lidé vzpomenou, co je autentické.

