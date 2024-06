Vojtěch Kotecký: Evropské státy schválily nová pravidla obnovy přírody. Pár postřehů, co to znamená

Jaroslav Řezáč 17.6.2024 16:37

být pozorní ke "krajině", není výsada ale nutnost pro její udržitelnost a rozmanitost, jedině taková má smysl.



V takovém případě jsem rád, že nemáme moře, tam bych řekl, že to tak jednoduché nebude.

Ti, co v krajině hospodaří by měli pochopit, že není možné jí jen drancovat ale i něco vracet.



Do určité míry naší společnost zničila liberalizace bez hodnot a povinností, kde majetky byly postaveny na piédestal ale už se vedle něj nedostala povinnost se také starat, aby i budoucí generace měli prospěch a možnosti těšit se a užívat z krajiny, jako to měli možnost naši předci. Máme tu "krajinu" jen propujčenou.



Není možné do nekonečna betonovat naše sídla aniž bychom si neuvědomovali, co tím ovlivňujeme a ničíme.





