Vojtěch Kotecký: Co (ne)hledat v unijním průmyslovém plánu

Honza 2.3.2025 07:56

Ano,p. Řezáč filozoficky dal obecný návod:

podporovat to, co má smysl a nerušit to, na čem jsme závislí.

Nerušit spalování uhlí, dokud nemáme plynovky, zajištěný plyn (plyn z USA, z Ruska to nejde), dostavěné JE, nepodporovat instalaci FV panelů (budou všude a bez úložiště k ničemu), neodcházet od spalováků (všude elektroauta nelze použít), pokuty povolenky jen mírné - jen k podpoře OZE nikoli k zničení průmyslu. Masivní dotace do elektroaut = rovněž nesmysl, podkopává to zbytek průmyslu, elektroauta se uplatní sama, jak lidi budou chtít, podobně jako FV panely.

Prostě cestou liberalizmu, svobody, ne úředních zákazů, tak jak lidi sami chtějí, elektrifikace se sama přirozeně prosadí.

Naopak podporovat výzkum úložiště, výzkum baterií, regulace distribuce posílení elektrosoustavy.

Každé město, vesnice by mělo mít svoji spalovnu dřeva k posílení topení, výroby elektřiny i předimenzovanou- v budoucnu bude nedostatek elektřiny v zimě. Stejně tak jako lidi svoji FV a baterii. Hledat všechny zdroje elektřiny jako pomoc pro JE a plynovky.



Nedělá to tak podobně i Čína (i když zároveň masivně do FV a elektroaut investuje= chybný podnikatel záměr), ale uhlí neruší, hledá všechny zdroje elektřiny, staví přehrady apod. Povolenky jen mírné.



Stejně je to tak i s válkou: s Putinem se nehádat, politicky s ním spolupracovat ale hospodářsky ho nepodporovat, nestavět na Rusku celé hospodářství a dělat vše, aby Rusko bohatlo, jak to dělala Merkelová. Nutno brát plyn z USA ne z Ruska. Tak to chce Čína, nyní to třeba pochopil i Trump, Musk = inteligentní řešení války!



Je vidět, že na Čínu nemáme, bude jednou vládce světa, pokud Trump tomu nezabrání a nezmění politiku USA, za Bidena naprosto chybnou, EU to ještě nepochopila!

