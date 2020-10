Vojtěch Kotecký: Naší krajině by pomohlo vyčarovat tři příšerně nudné věci

pavel peregrin 9.10.2020 07:26

Nebudu se vyjadřovat k vodě a lesům, pouze k první části. Naprosto odmítám navrhované řešení, hustou síť poradců. Nač mrhat státními prostředky na nesmyslné projekty? Nač platit "poradce", kteří by se povětšinou rekrutovali z čerstvých absolventů škol? Aby poradce mohl skutečně fundovaně poradit, musel by si nejdříve projít tak nejméně deset let provozem a potom by nejspíš poznal, že jeho "rady" nejsou jaksi zapotřebí. A nač potom podniky zaměstnávají agronomy? To je úroveň českých zemědělských škol již natolik ubohá, že bychom se museli snižovat k poradcům? Asi ano, jinak si to nedovedu vysvětlit.

Jestliže bych jako šéf firmy zaměstnával agronoma a měl platit ještě poradce, řešení je jednoduché- agronom v tomto případě nemá v podniku co pohledávat. Neříkám, radu občas potřebuje každý, ale je velký rozdíl jednou za čas zkonzultovat nějaký oříšek a něco jiného jet systémem, jak si autor představuje. V současné době některé podniky poradce využívají, ale s čestnými vyjímkami je jejich úroveň, jemně řečeno, problematická a nedovedu si tudíž představit jejich masovější rozšíření.

