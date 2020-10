Daniel Vondrouš (Napravit zemědělství musí jít i bez kouzel)

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr Hykš / Flickr V krajině chybí meze a remízky - útočiště zvířat i hmyzu. Ilustrační snímek.

Stačí se dobře dívat. V krajině chybí meze a remízky - útočiště zvířat i hmyzu, půdu umrtvenou těžkou mechanizací, pesticidy a nedostatkem organické hmoty odfoukává vítr a splavují deště, nebo pokrývá beton a asfalt. Napřímené řeky a meliorace vysušují krajinu, intenzivně hnojené rybníky plní řasy nebo sinice, smrky usychají ve vyrovnaných řadách, přemnožená vysoká zvěř spásá chutnější listnaté semenáčky. Pomohlo by kouzlo ? Myslím, že ne.

Pokud bych totiž mávnutím proutku uzdravil lesy, pole, louky i řeky, nemusel by výsledek vydržet dlouho. Všechno by totiž nejspíš pokračovalo v zajetých kolejích a dříve či později bychom se znovu sháněli po kouzelném proutku. Bez zásadních změn v uvažování a chování příslušných hospodářů, politiků i běžných občanů to prostě nepůjde.

Pokud bych se stal ministrem zemědělství, ocitl bych se přímo v „jámě lvové“. Právě v budově na Těšnově se dosud soustředil odpor proti pokusům o změny nevhodného lesního, zemědělského i vodního hospodaření. Sám bych s tím ale moc nezmohl, začal bych tedy hledáním spolupracovníků schopných a ochotných se na nápravě krajiny podílet, uvnitř i mimo ministerstvo. Ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a experty z akademického prostředí bychom pak připravili sadu legislativních opatření - pro posílení ochrany půdy před erozí, zaléváním do betonu, nevhodným užíváním glyfosátu a dalších chemických prostředků. Do zákonů a praxe bychom převedli opatření z Národního lesnického programu, Adaptační strategie a dalších koncepcí, které dosud odpočívaly v šuplících. Podporu by získaly projekty rozsáhlé revitalizace řek, potoků a krajiny. Ministerstvo by naopak vycouvalo z přípravy velkých přehrad či z protěžování biopaliv. Pro ilustraci - hned první projekt podpory bioetanolu u nás neměl vůbec nic společného s Evropskou unií. V roce 1996 jej připravilo právě Ministerstvo zemědělství.

Některé kompetence nezbytné pro udržitelné hospodaření s lesy, půdou a vodami a pro udržitelné územní plánování bychom vrátili na ministerstvo životního prostředí. Právě tento resort dostal totiž původně na starost ohlídat nápravu naší krajiny po její rozsáhlé devastaci za minulého režimu. Jenomže v polovině devadesátých let se část příslušných nástrojů postupně vytratila jinam. Přitom hospodářské kompetence (včetně organizací, jako jsou Lesy ČR) samozřejmě mají zůstat na ministerstvu zemědělství. Vyvážené rozdělení rolí ve vládě na hospodářská a kontrolní ministerstva totiž dává smysl a funguje tak v drtivé většině evropských zemí.

Náprava by nutně směřovala i do třetí klíčové oblasti - společné zemědělské politiky. Evropská unie se totiž v reformě svého hlavního dotačního nástroje vydala správným směrem. Jenomže česká vláda stále zarývá paty hluboko do zbytků zdecimované půdy a tvrdě hájí zájmy velkého agrobyznysu i na evropském poli. V roli ministra zemědělství bych musel prosadit odpovědnější přístup.

Tohle všechno pochopitelně není v silách jednoho člověka a už vůbec ne za chvilku. Jinak to ale nejde. Aby se změna v přístupu ke krajině stala trvalou, musí se na ní shodnout rozhodující část společnosti. Věřím, že společně to jednou dáme. A bez kouzelného proutku.

