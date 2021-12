Daniel Vondrouš: U nás plýtvat nebudeme

Lukas Spitzer 31.12.2021 10:42 Reaguje na Jiří Svoboda

Ad bod 2 - je třeba definovat bod vzdoru, kdy se už neakceptovatelné procento lidí naštve. Pak rychle klesá účinnost jak bodu 1, tak i 2.



A zapoměl jste napsat bod 3 - ke všem omezením nabízet použitelnou akternativu tak, aby lidem neklesala životní úroveň nevyrovnaně (vždy se komparací vidíme vzhledem ke svému okolí, pokud by chudli všichni stejně, ok; pokud všichni bohatnou, též ok; nevyrovnaný stav je semeništěm problémů). A též nesmíme zapomínat na to, že pokud masivně dotujeme nejchudší tak, aby nepadali do bídy, demotivujeme hned několik dalších ekonomických slupek obyvatel od snahy svou úroveň zvedat - když to nenese komparativní výhodu oproti životu na dávkách.



To, co se děje teď extrémní socioekonomický pokus, který může skončit popřením i základních ideí péče o přírodu a planetu.

