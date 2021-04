Daniel Vondrouš: Jakou prioritu má Hnutí ANO? Uvidíme zítra

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Fridays For Future Je prioritou Hnutí ANO ochrana životního prostředí? Na schůzce členů vládního Hnutí ANO se studenty z hnutí Fridays For Future v prosinci 2019 to tak nevypadalo.

Na soubor konkrétních ekologických opatření, kterým Asociace Zelený kruh a Klimatická koalice počátkem roku oslovily předsedy politických stran , přišla řada vstřícných odpovědí. Z pověření Andreje Babiše také poděkoval Richard Brabec. Ujistil, že „oblast ochrany životního prostředí a ochrany klimatu patří a bude patřit k prioritám“ volebního programu Hnutí ANO. Jenomže kroky jeho stranických kolegů svědčí spíš o opaku.

Dvojitý ministr Karel Havlíček pravidelně natáčí a vysílá dlouhé monology o všem možném (vzal si toho hodně na starosti). Přitom ovšem nešetří nevybíravými nadávkami a urážkami na adresu lidí, kteří se zajímají o své okolí a nebojí se upozornit na chyby státních úředníků. Pohříchu jde často o úředníky v gesci ministerstev dopravy a pro místní rozvoj, které spravuje vládní hnutí. Úlety ministra Havlíčka jsou tak sice pochopitelné, nikoliv však omluvitelné. V Hnutí ANO to, zdá se, nikomu nevadí. Ostatně podobně se občas vyjadřuje i sám Andrej Babiš.

Údajná priorita moc nesedí ani jiným představitelům vládního hnutí. Martin Kolovratník, místopředseda poslaneckého Hospodářského výboru prosadil povinné preventivní kácení stromů v širokém pásu podél železničních tratí. Letošní jaro jsme mohli pozorovat rozsáhlé výsledky tohoto úsilí v mnoha druhdy krásných koutech naší krajiny. Jeho stranický a poslanecký kolega Josef Kott nyní navrhuje omezit ochranu silně ohrožených druhů zvířat, umožnit spekulace s pozemky v národních parcích a usnadnit kácení stromů ve městech kvůli lepší ochraně kanalizace. Oba pak prosazují další zhoršení již tak špatného vládního návrhu stavebního zákona.

O ochraně půdy a vody, změnách v krajině i kácení stromů v ulicích měst už nemají rozhodovat odborná pracoviště znalá místních poměrů, ale stavební úřad, často vzdálený stovky kilometrů. Ne, že by úrodnou půdu bránilo ministerstvo zrovna důsledně, ale i to bylo asi na developery příliš. A tak o jejím zalití do betonu mají rozhodovat rovnou stavební úřady. Znovu se také vrací odbornými autoritami odmítnuté automatické povolení staveb. Takové povolení vystavuje stavebníka velkému riziku, že nesplní některé z požadavků environmentální legislativy a povolení mu zpětně zruší soud. Faktické následky takového úředního pochybení ovšem mezitím způsobí nevratné škody.

Oponovat spolustraníkům není příjemné, i když máte hájit stranickou prioritu. Richard Brabec k tomu zatím odvahu nenašel a mlčí. Nevystoupil při prvním ani druhém čtení návrhu stavebního zákona. Před závěrečným hlasováním už ale zbývá poslední příležitost pokusit se poslance i veřejnost přesvědčit, že ochrana životního prostředí a klimatu je prioritou Hnutí ANO i věcně příslušného ministra. S napětím všichni sledujeme, zda se Richard Brabec k zasedání Hospodářského výboru 28. 4. připojí. A zda pak bude moci Andrej Babiš prohlásit, že ten, kdo měl přijít, tentokrát přišel.

