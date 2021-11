Daniel Vondrouš: Přijde ten, kdo má přijít na ministerstvo životního prostředí?

Břetislav Machaček 4.11.2021 20:16

Pravicová vláda si na místo ministra živ. prostředí vybere určitě

nějakého "kejvala", který nepůjde podnikavcům po krku při jejich

aktivitách. Pokud tomu tak nebude a bude to naivní ekolog, tak

bude co nevidět vyměněn. Myslím, že naděje zdejších ekologů se

brzy změní ve zklamání větší, než z předchozího ministra. Nechci

ale předbíhat, protože i ten ekolog by byl kamikadze při boji

se sponzory vítězných stran působících v elektrárenství, těžbě

surovin, teplárenství a autodopravě. Stačí si přečíst jména

sponzorů a je mi jasné, za koho bude muset ministr kopat.

