Volby 2021: Jak vybrat stranu, které jde o ochranu přírody?

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | maticulous / Flickr Nedaří se vám zorientovat se ve volebních programech? Použijte kalkulačku.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Volby do poslanecké sněmovny se blíží. Pokud stále nejste pevně rozhodnuti a zajímá vás, jak se strany a koalice staví k otázkám ochrany přírody a životnímu prostředí, můžete si zkusit vyplnit předvolební kalkulačku. K dispozici jsou kalkulačky, které se cele, nebo částečně věnují otázkám ochrany přírody.Tou, která se na otázky ochrany přírody a životního prostředí zaměřuje zejména, je kalkulačka z dílny Hnutí DUHA . Stránka nabízí jak vyplnění kalkulačky, tak i přehled postojů vybraných stran k životnímu prostředí a pro náročné voliče nabízí i analýzu programů stran

Samotná kalkulačka srovná vaše vidění otázek ochrany přírody s tím, za čím si stojí politické strany. Z nějakého důvodu kalkulačka počítá s existencí koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), ale Piráti a Starostové a nezávislí jsou zde vedeni jednotlivě, byť kandidují v koalici.

Po osmi jednoduchých otázkách na váš postoj (například k odklonu české energetiky od uhlí do roku 2030) vyberete kraj, kde budete volit a stranu, kterou zvažujete volit (kalkulačka umožňuje vybrat jen jednu možnost). Výslednou shodu (či neshodu) s vybranou stranou uvidíte poté, co zadáte své jméno a e-mail. Je-li vám toto nepříjemné, můžete se přes tento krok snadno dostat zadáním smyšlené e-mailové adresy.

Přečtěte si také | Jaké politické strany nabízí silný program ozelenění krajiny a ochrany klimatu? Analýza Zeleného kruhu hodnotí jejich programy

A co zvířata?

Ochraně přírody, specificky ochraně práv zvířat, se věnuje kalkulačka, kterou připravily čtyři spolky (Compassion in World Farming, NESEHNUTÍ, OBRAZ – Obránci zvířat a Svoboda zvířat).

Jejich kalkulačka vám nabízí dvě varianty, rychlou a detailní. V rychlé si můžete vybrat až tři strany (anebo pak případně všechny) a podívat se, jak se strany staví k vybraným otázkám. Například, zda jsou pro ukončení chovu zvířat v klecích, ukončení kruté přepravy zvířat mimo hranice EU atd.

Zvířecí kalkulačka nabízí také rychlou rekapitulaci toho, jak doposud která strana hlasovala pro ochranu zvířat. Z tohoto srovnání vychází velmi dobře koalice Pirátů a Starostů, zejména pak Piráti. Ti podle hodnocení spolků zákony na ochranu zvířat prosazovali či dokonce sami předkládali. Nejméně se o práva zvířat zajímali poslanci hnutí ANO 2011 a KSČM.

V detailní kalkulačce projdete baterii 12 otázek, kde jsou daná témata vlastně jen více rozepsaná, abyste se nakonec dostali na výsledek, kam se můžete dostat i přes kliknutí na rychlou kalkulačky.

Výsledky kalkulačky jsou u ČSSD, Přísahy a SPOLU ovlivněny tím, že organizátorům kalkulačky neposkytly své odpovědi.

Kalkulačky obecné

Téma životního prostředí a ochrany přírody alespoň částečně proniklo i do kalkulaček, které jsou zaměřeny obecně. Například kalkulačka, kterou sestavil spolek KohoVolit.eu. Mezi dalšími otázkami probleskne pár otázek k životnímu prostředí, jako například zda bychom měli ukončit spalování hnědého uhlí v elektrárnách dříve než v roce 2038, zda by ČR měla podpořit unijní balíček snižování emisí skleníkových plynů Fit for 55 nebo zda by ČR měla směřovat k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Kalkulačka umí dále přidat váhu tématům, která vás více zajímají. Z baterie celkem 40 otázek je tak možné vybrat a označit ty pro vás důležité. Své představy můžete porovnat buď s devíti největšími stranami, nebo s kompletním seznamem kandidujících stran. A pak už dostanete procentuální shodu s tou kterou stranou.

Volební kompas

Studenti Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy spolu s Českým rozhlasem připravili obecný volební kompas, který po čtenáři nejprve chce obecná sociodemografická data, pak může a nemusí vyplnit svůj e-mail a je na baterii 30 otázek, z nichž se některé týkají životního prostředí. Rozhodně je dobré věnovat pozornost tomu, jak jsou otázky formulované, autoři je zřejmě záměrně formulovali tak, aby respondent stále neklikal na to samé potvrzovací políčko.

Na konci se objeví tabulka s přehledem stran, kde můžete naškálovat, jak je pravděpodobné, že byste volili danou stranu. Následně se vám promítne přehledné grafické zobrazení, kde se v politickém prostoru nacházíte vy a která strana je vám nejblíže.

Zde si pak ještě můžete odfiltrovat témata, která vás nezajímají. Výsledek si můžete zobrazit i jako žebříček či si k jednotlivým tématům přečíst stanoviska jednotlivých stran. Máte-li na nějaká témata opravdu vyhraněný názor, můžete se tu rychle zorientovat. Například pokud jste vyhraněně proti dalšímu rozvoji jaderné energetiky u nás, pak je vaší jedinou volbou Strana zelených. Pokud ji naopak považujete za důležitou součást energetiky budoucnosti, Strana zelených není vaše volba.

Analýza hlasování o klimatu

Zajímavou možností, jak porovnat své představy a představy politických stran, je podívat se, jak v minulosti hlasovali poslanci parlamentu. Jednu takovou analýzu vybraných hlasování, zaměřených na klimatickou politiku, připravilo hnutí Fridays for Future.

Na jejím základě hnutí vystavilo politickým stranám vysvědčení, v němž rozdalo známky jako ve škole. Výsledek je, že drtivá většina stran dostala za svá hlasování známku pět, jen Piráti a KDU-ČSL dostali trojku. V tabulce je bližší popis řešených hlasování a odkazy na jednotlivá hlasování.

Víte o nějaké další předvolební kalkulačce, která se týká životního prostředí? Dejte nám vědět do diskuze či na e-mail ekolist@ekolist.cz.

reklama