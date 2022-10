Státy EU se dohodly na nových protiruských sankcích včetně stropu na cenu ropy

Svatá Prostoto 5.10.2022 15:46

"Maďarsko podle ministra zahraničí Pétera Szijjárta vyjednalo výjimku pro potrubí i z cenového stropu, který se týká pouze lodní přepravy."



... tohle chápu.



"Unijní země vyšly podle diplomatů vstříc i námitkám Řecka, Kypru či Malty, které z námořní dopravy profitují a chtěly záruky, že jejich rejdaři nepřijdou kvůli cenovému stropu o zakázky."



... v článku není ale ani naznačeno, jaká ta vstřícnost jako má být.



Tady ale už ano ...



"Sankce, které mají podle agentury Bloomberg vstoupit v platnost ve čtvrtek, by zakázaly námořní přepravu ruské ropy do třetích zemí za ceny přesahující strop. Strop bude v praxi fungovat tak, že lodě přepravující ruskou ropu do mimounijních zemí nebudou mít přístup k pojištění, pokud by jejich náklad přesahoval cenový strop. Ten hodlá EU stanovit až po dohodě se skupinou ekonomicky vyspělých zemí G7, která přijetí tohoto kroku iniciovala."



Takže EU schválila strop, ale neví se, jaký vlastně bude, a jaký bude nebude rozhodovat EU, ale G7.



To mi tak trochu připomíná ... Pokud jsou to tedy Cimrmanovy boty.



