Evropský zemědělský sektor čelí velké krizi a potřebuje "hluboce" změnit svá pravidla, řekl po skončení summitu EU v Bruselu francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle něj by měla mít Evropská unie společný mechanismus, jenž zaručí spravedlivé ceny, které mají velké potravinářské společnosti platit farmářům. Reagoval tak na nynější protesty zemědělců, kteří demonstrují jak ve Francii, tak také v Belgii a dalších zemích. Dopravu v Bruselu dnes zablokovaly stovky traktorů. Protestující zemědělci se shromáždili zejména nedaleko budovy Evropského parlamentu, kde za pálili pneumatiky. U náměstí Schuman, kde se dnes konal summit Evropské unie, nicméně od rána panoval klid.Problémy, kterým zemědělci v současné době čelí, se staly tématem právě i dnešního summitu EU. Po jeho konci se pak belgický premiér Alexandr De Croo společně s nizozemským premiérem Markem Ruttem a šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou setkali se zástupci organizací, které dnes v belgické metropoli protestují. Na sociální síti X to potvrdil mluvčí belgické vlády Barend Leyts. Jaký byl výsledek této schůzky, nebylo jasné.

Záběry ze schůzky zveřejnila také šéfka Evropské komise. "Nasloucháme evropským farmářům. Mohou počítat s evropskou podporou," uvedla na sociální síti X s tím, že společně s belgickým předsednictvím budou pracovat na snižování administrativní zátěže, na kterou si farmáři stěžují.

Farmáře trápí drahé úvěry, tlak na ceny, výkyvy počasí a také levný dovoz, hlavně z Ukrajiny. Stěžují si ale i na přílišnou regulaci.

"My jsme si všichni vědomi toho, že tyto protesty se odehrávají nejen tady v Bruselu, ale i v řadě zemí EU a je to něco, co nemůžeme ignorovat. Musíme si všímat, jaké jsou argumenty farmářů a musíme něco změnit," uvedl k protestům zemědělců český premiér Petr Fiala. Podle něj je určitě správné, že se Evropská komise pokouší zapojit reprezentanty farmářů do diskuze o dalším směřování zemědělské politiky EU. Důležité ale rovněž je, abychom "dokázali do budoucna sladit podmínky, které mají naši farmáři, s podmínkami, které mají zemědělci ve světě". Evropské zemědělství musí být konkurenceschopné, ale zároveň nesmí být přeregulované, dodal Fiala. "Dnešek ukázal, že to lídrům evropských zemí není jedno. A zdaleka se to netýká jen dovozu z Ukrajiny, ten problém je hlubší a musíme se jím zabývat," dodal český premiér.

Evropská komise navrhla tento týden opatření na částečné omezení dovozu zemědělských produktů z Ukrajiny. Současné pozastavení dovozních cel na ukrajinský vývoz ale navrhuje prodloužit o další rok, to je do června 2025.

Vzhledem k výraznému nárůstu dovozu některých zemědělských produktů z Ukrajiny do EU v letech 2022 a 2023 se EK rozhodla posílit ochranný mechanismus. U nejcitlivějších produktů, kterými jsou drůbež, vejce a cukr, bude zavedena nouzová brzda. Jejím cílem je stabilizovat dovoz na průměrném objemu dovozu v minulých dvou letech. Pokud dovoz těchto produktů uvedený objem překročí, budou znovu zavedena cla.

