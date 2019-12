Stromy u železničních a tramvajových tratí jsou ze zákona nebezpečné, rozhodli poslanci

Jakub Graňák 18.12.2019 12:25 Reaguje na Jan Šimůnek

Dosavadní stav byl takový, že správce zaslal oznámení správnímu úřadu, ten musel do 15 dnů říci zda souhlasí nebo ne (z vlastní praxe jakožto správního orgánu ve věci kácení, vím že vždy vzal věc pouze na vědomí) a správce mohl kácet. V případě, že bych jako správní orgán rozhodl, že s kácením nesouhlasím, poslední slovo by měl drážní úřad, který vydává závazné stanovisko. Vše vyřešeno v rámci měsíce, v případě nečinnosti nejpozději do dvou. Kde berete ta léta průtahů?

Vaše příspěvky, pane Šimůnku jeví známky prvoplánovité snahy za každou cenu očerňovat názorové oponenty. Tímto svým dnešním jste navíc prokázal naprosto evidentní a totální neznalost problematiky.

