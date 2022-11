Studie: Nejbohatší Britové vytvoří za rok stejně emisí jako ti chudší za 26 let

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Británii vytvoří jedno procento lidí s nejvyššími příjmy za rok stejné množství emisí oxidu uhličitého jako jejich chudší spoluobčané za 26 let. Vyplývá to z nové studie ekologické organizace Autonomy, o které informoval deník The Guardian. Podle ní existuje enormní rozdíl mezi tím, jaké emise vznikají kvůli životnímu stylu bohatší elity, a tím, jak se na znečištění podílejí chudší lidé. Autonomy proto navrhuje zvážit, zda emise movitější části obyvatel nezdanit.

Autonomy svou studii provedla na základě dat z let 1998 až 2018 a vyšlo jí, že lidé, kteří v Británii vydělávají přes 170 000 liber (4,8 milionu Kč) ročně, jsou zodpovědní za mnohem vyšší emise skleníkových plynů než třetina obyvatel, jejíž roční příjmy nepřesahují 21 500 liber (610 000 Kč). Desetině lidí s nejnižšími příjmy trvá skoro 30 let, než se dopracuje ke stejnému množství emisí, které Britové s nejvyššími výdělky způsobí za rok.

Není to překvapivé vzhledem k životnímu stylu, který se s vyššími výdělky zpravidla pojí - bohatší lidé více cestují, často letadly, vlastní více nemovitostí, v jídelníčku mají více masa a importovaných potravin a nakupují více oblečení i spotřebního zboží, což jejich uhlíkovou stopu zvyšuje.

Studie například upozorňuje, že každý rok zhruba polovina obyvatel Británie nevyužije leteckou dopravu. Naopak procentu nejbohatších se dá připsat pětina zaoceánských letů.

Podle Autonomy by mohlo zdanění emisí lidí s nejvyššími příjmy přinést do státní kasy desítky miliard liber, které by se daly využít například v investicích do snížení emisí, obnovitelné zdroje energie nebo zateplení domů.

