Šumavský park loni navštívilo méně turistů. Návštěvnost je přesto větší než v letech před pandemií

Šumavský národní park loni navštívilo 2,4 milionu lidí. Je to o osm procent méně než v roce 2022, ale výrazně více než v letech před pandemií koronaviru, informoval mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

"Rok 2019 byl do té doby se svými skoro 2,1 milionu návštěvníků rekordním. Jenže pandemie koronaviru, která udeřila na jaře v roce 2020, přepsala i tento nastavený rekord. V roce 2020 navštívilo národní park Šumava 2,55 milionu lidí. Jen o pár desítek tisíc návštěvníků méně jsme zaznamenali v roce následujícím," uvedl Dvořák. Při pandemii byla řada obchodů či center zábavy ve městech zavřená. A lidé proto více jezdili do přírody. "Mysleli jsme si, že se nyní budeme s návštěvností vracet do roků před covidem. Ale jsme příjemně překvapeni, že tomu tak není," řekl mluvčí.

Více než 40 procent návštěvníků přichází do šumavského parku v období letních prázdnin. Zimní sezona tvoří zhruba 13 procent z celkové návštěvnosti. "Stále silnější je podzimní sezona, a to především září. Zpožděný nástup tepla po skončení zimy zvýšil návštěvnost v měsících květnu a červnu," uvedl Josef Štemberk ze Správy NP Šumava.

Nejnavštěvovanější místa jsou v okolí Modravy na Klatovsku. Jde především o trasu přes Rybárnu na Javoří pilu a Tříjezerní slať. Dále turisté vyhledávají Chalupskou slať, Jezerní slať nebo prameny Vltavy. Nejnavštěvovanějším zařízením Správy NP Šumava loni bylo s více než 110 000 lidmi návštěvnické centrum Srní, kde je možné pozorovat vlky.

