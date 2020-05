Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Záchranná stanice pro živočichy Vlašim a Parazoo Pracovníci shazují hnízda jiřiček na prodejně Albert ve Vlašimi.

Dnes dopoledne shazovali na budově vlašimského supermarketu Albert hnízda jiřiček i s mláďaty. Na místo vyrazili na základě upozornění zaměstnanci Záchranné stanice pro živočichy Vlašim. Protiprávnímu jednání ale zabránili jen částečně.

"Velký počet hnízd už byl dole a s nimi i mláďata. O co hůře, pracovníci nám odmítli sdělit, kam tato hnízda vyhodili a my jsme je v přilehlých kontejnerech neobjevili. Dá se předpokládat, že takto bylo k smrti hladem a žízní osouzeno několik desítek mláďat jiřiček," uvedli zástupci záchranné stanice.

"Prosíme veřejnost, aby nás neprodleně informovala, pokud mají informaci, kde by se mohla mláďata nacházet. Upozorňujeme, že hnízda ptáků i jejich vejce jsou zákonem chráněny. Situace byla nahlášena na odbor životního prostředí, který ji bude dále řešit," dodávají.

Zástupci společnosti Albert se o problému dozvěděli od naší redakce a začali na základě poskytnutých informací incident prošetřovat.

Tiskový mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček se za vzniklou situaci omlouvá. "Rozhodně to není nic, co by se dělo se souhlasem vedení nebo co by vyjadřovalo naše hodnoty," uvedl pro Ekolist.cz Mareček. Odpovědní pracovníci podle jeho sdělení budou v rámci pracovněprávních vztahů potrestáni.

Pracovníci dodavatelské firmy se snažili naplnit zadání, aby vyřešili problém spojený s ptačím trusem. Že tím porušují zákon, zřejmě do úvahy nepřišlo.

Jiří Mareček zároveň slíbil, že se pokusí udělat maximum pro to, aby konkrétní pracovníci sdělili záchranné stanici informaci, kam vyhodili hnízda s mláďaty.

Jak informuje vlašimská záchranná stanice, část hnízd na budově obchodu nebyla díky včasnému ohlášení zničena.

