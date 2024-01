Svaz je znepokojen tím, že vláda neprojednala zákon o emisních povolenkách

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Victor Ranedo / Ekolist.cz Kouřící komín

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Svaz průmyslu a dopravy apeluje na vládu, aby co nejdříve poslala do Sněmovny novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami, jejíž projednávání ve středu odložila. Podle svazu je novela kompromisem přijatelným pro všechny zúčastněné strany a je potřebná pro včasné zavedení změn, které mají podle unijní směrnice začít platit v první polovině letošního roku. Řešit zavádění dané směrnice pomocí poslanecké iniciativy, ke které se vláda vyjádřila kladně a která upravuje jen jednu její dílčí oblast, není úplně systémové, uvedli dnes zástupci svazu.

Vláda se chce k jednání o změně zákona, který upravuje pravidla obchodování s emisními povolenkami, vrátit později v lednu. Předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun (Piráti) po jejím středečním jednání řekl, že v zákoně jsou ustanovení, která musí ministři prodiskutovat. Novela předpokládá, že by měl stát v příštích letech používat veškeré výnosy z emisních povolenek na opatření, která budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu. Dosud má tuto povinnost pouze u části z těchto výnosů. Letošní výnosy z povolenek by podle odhadů měly činit přes 40 miliard Kč.

Podle svazu je vzhledem k vývoji energetické a klimatické legislativy ale třeba, aby byla co nejdříve nastavena nová pravidla pro obchodování emisních povolenek v evropském systému ETS 1 a ve využití peněz z obchodování s povolenkami. "Jsou to právě průmyslové firmy, které cenu za emisní povolenky platí. Proto je v evropské legislativě zakotven princip, aby byly tyto prostředky použity na dekarbonizaci, mimo jiné i firem, které povolenky hradí. Vzhledem k enormním investičním nákladům na dekarbonizaci českého hospodářství, které v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu budou muset být vynaloženy, je nezbytné, aby novela zajistila využití všech výnosů z dražeb emisních povolenek na opatření a dekarbonizaci hospodářství v souladu s evropskou legislativou," uvedl ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek.

Emisní povolenky nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouští do ovzduší skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu.

Zákon by měl převést do českého práva evropskou směrnici, která měla platit už od konce loňského roku. Podle Šalomouna ale není pravděpodobné, že by Česko kvůli pozdnímu přijetí čelilo ze strany EU pokutám, věří, že zákon bude brzy schválen.

Návrh revidované novely reaguje na upravenou směrnici EU, která vyžaduje, aby veškeré výnosy z povolenek byly využity na ochranu klimatu. Stát to bude muset unii zřejmě i vykazovat. Dosud musela být takto použita jen polovina těchto výnosů, v případě zbylých peněz šlo jen o doporučení. Konkrétní příklady opatření, na která bude možné peníze nově využít, návrh nespecifikuje.

Už před středečním jednáním vlády panovaly rozpory mezi jednotlivými ministerstvy o tom, kdo bude příjmy z dražby povolenek kontrolovat. Nyní je část výnosů přerozdělená mezi ministerstvo životního prostředí (MŽP), ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a státní rozpočet. To by však novela měla změnit. Podle MŽP, které návrh zpracovalo, by peníze měly být pod správou Státního fondu životního prostředí. Proti je MPO, které žádá příjmy z povolenek do vlastní rozpočtové kapitoly kvůli potřebě financovat provozní podporu existujících zdrojů energie. Ministerstva financí a dopravy pak chtějí, aby výnosy byly příjmem státního rozpočtu.

reklama