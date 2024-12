Svazy: Klimaticko-energetickému plánu chybí analýza dopadů. Cíle jsou nízké

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Schválený klimaticko-energetický plán ohrožuje podle podnikatelských komor konkurenceschopnost tuzemského průmyslu, protože mu chybí důkladnější analýza jeho dopadů na ekonomiku. Zástupci výrobců takzvané zelené energie a ekologické spolky naopak kvitovali předpokládaný rozvoj obnovitelných zdrojů, vláda však podle nich plně nevyužila jejich potenciál. Vyplývá to z jejich komentářů pro ČTK.Národní klimaticko-energetický plán, který vymezuje základní body rozvoje takzvané zelené politiky a snižování emisí v ČR, schválil kabinet včera. Plán počítá například se zvýšením podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě ze současných 18 procent na 30 procent nebo s odklonem od uhlí nejpozději do roku 2033. Investice do roku 2030 by měly činit až 2,8 bilionu korun.

Hospodářská komora ČR se kvůli podobě plánu obává případného ohrožení konkurenceschopnosti tuzemského průmyslu. Podle ní dokumentu chybí analýza ekonomických dopadů. "Je nepřijatelné, že takto významná strategie, která se na evropském poli stává pro ČR závazkem, je předkládána vládě bez komplexní analýzy ekonomických dopadů i bez ověření dopadů na naši konkurenceschopnost, a to zejména z hlediska celkových nákladů na energie placené odběrateli, včetně průmyslových zákazníků," uvedl dnes odpoledne viceprezident komory Filip Dvořák.

Svazu průmyslu i Hospodářské komoře dále vadí, že se vláda podle nich nevypořádala s jejich připomínkami k plánu. "Naše připomínky nebyly nikdy řádně vzaty v potaz. Spokojeni nejsme ani s průběhem přípravy a schvalování finální verze dokumentu," řekl generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Daniel Urban.

Podle Komory OZE je cíl zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě na spodní hranici, která bude v praxi překonána. "Podstatné je, že vláda pochopila význam obnovitelných zdrojů a dokončuje úpravy legislativy tak, aby postavit větrník netrvalo deset a více let - a aby ubylo byrokracie pro všechny obnovitelné zdroje," řekl dnes předseda komory Štěpán Chalupa.

Podle ekologického Hnutí Duha schválený plán plně nevyužívá potenciál domácích obnovitelných zdrojů, podle ní jde i o ekonomicky méně výhodný scénář jejich rozvoje. I přesto Česko podle hnutí čeká výrazný rozvoj nových zdrojů, zejména pak větrných elektráren.

"Aby se to však povedlo, nestačí mít cíl na papíře, ale stát musí vytvořit podmínky jako je razantní zrychlení povolovacích procesů včetně funkčních akceleračních zón, zajištění kapacity pro připojování zdrojů do sítě či fungující akumulace a chytré slaďování výroby a spotřeby," uvedl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Centrum pro dopravu a energetiku zase vládě vyčítá snížení cílů pro snižování emisí do roku 2030 i 2050. "Vytváří tím jen další nejistotu ohledně směřování zelené transformace Česka," uvedl expert na klimatickou politiku centra Štěpán Vizi.

