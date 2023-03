Svědek zdůraznil činnost čistírny firmy Energoaqua obžalované z otravy Bečvy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Při procesu čištění kyanidových vod v čistírně odpadních vod (ČOV) společnosti Energoaqua se v nich minimálně pětkrát měřila koncentrace kyanidů. U vsetínského okresního soudu, který projednává otravu řeky Bečvy z 20. září 2020, to řekl bývalý vedoucí čistírny a manažer vodního hospodářství Leopold Šubčík. Ve firmě Energoaqua, která je z havárie spolu se svým ředitelem Oldřichem Havelkou obžalovaná, však už v době neštěstí nepracoval.

Ve firmě Energoaqua působil mezi lety 1991 až 2018. Za tu dobu se podle něj v čistírně žádná závažná havárie nestala. Ani poté, co se jako důchodce v září 2020 dozvěděl o rozsáhlé otravě Bečvy, neměl podezření, že by za ni mohla Energoaqua. "Nedovedu si představit, že by laboratoř, případně velín, vypustil takovou hrůzu," řekl Šubčík. Na základě systému a mechanismu měření v čistírně odpadních vod k tomu podle něj nemůže dojít.

Podle obžaloby způsobila Energoaqua znečištění Bečvy kyanidy a šestimocným chromem minimálně na 37 kilometrech řeky. Zmocněnec firmy Vladimír Kurka i Havelka vinu odmítli. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Energoaqua spravuje tovární areál v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Právě tímto kanálem se podle státního zástupce Jiřího Sachra jedovaté látky do řeky dostaly, což mělo za důsledek úhyn více než 39 tun ryb. Otrava zasáhla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov.

Voda s obsahem kyanidů byla ve firmě Energoaqua uložena v jímkách, kde se podle Šubčíka oxidovala chlornanem sodným. Po dosažení přebytku chlóru podle něj měly být zlikvidovány kyanidy komplexní a volné, následně se dělala dechlorace. "Jediný, kdo byl oprávněn provádět tuto činnost, byl pan Vetyška," řekl Šubčík. Technolog čistírny Radek Vetyška u soudu vypovídal minulý týden, odmítl, že by havárii způsobila Energoaqua.

Přečištěné kyanidové vody se podle Šubčíka ve směšovacích nádržích smíchaly s alkalicko-kyselými odpadními vodami, načež se čerpaly na neutralizační linky.Odtamtud putovaly do usazovacích, někdy do zajišťovacích a nakonec do dosazovacích nádrží, odkud se se vypouštěly do řeky, uvedl svědek. Odvaděč měla podle něj Energoaqua pouze jeden.

Kyanidové vody do firmy Energoaqua dodávala v kontejnerech společnost Liss, odpadní vody s šestimocným chromem podnik ON Semiconductor.Chrom se podle Šubčíka vyskytoval i ve vodách, které dodávala potrubím firma MS technik, občas v nich byl též nádech kyanidů. "Tento problém se podařilo vyřešit,“ řekl svědek. Do kanalizace podle něj bylo zakázané vypouštět vody s obsahem kyanidů. "Všichni producenti to věděli," doplnil Šubčík.

Hlavní líčení ve sledované kauze začalo koncem ledna. Pokračovat by mělo 5. dubna výpověďmi dalších svědků.

