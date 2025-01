Švýcarsko si schválilo náročnější klimatické cíle

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jan Stejskal / Jan Stejskal / Ekolist.cz Dramatické mraky u Ženevského jezera

Švýcarská vláda schválila nové klimatické cíle, emise skleníkových plynů mají být do roku 2035 alespoň o 65 procent nižší ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Doposud se alpská země zavazovala k 50procentnímu snížení emisí oproti roku 1990 do roku 2030.Dosavadní snahy Švýcarska bojovat proti globálnímu oteplování byly loni podrobeny zkoumání poté, co Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku dal za pravdu skupině švýcarských seniorek, podle nichž země nevyvíjí dostatečné úsilí v boji proti klimatické změně.

Švýcarská vláda včera v prohlášení uvedla, že nových cílů, které se opírají o závazky z pařížské klimatické dohody, má být dosaženo zejména domácími opatřeními. "Do roku 2035 by Švýcarsko mělo snížit své emise skleníkových plynů o nejméně 65 procent ve srovnání s úrovněmi roku 1990 a v průměru o 59 procent mezi lety 2031 a 2035," slíbila vláda.

Kabinet schválil příslušný dodatek k dlouhodobé klimatické strategii a nové plány podřídí Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu do 10. února. V té souvislosti bude podle vlády informovat o roli obnovitelných energií a jaderné energie při dosahování klimatické neutrality.

Přísné klimatické cíle si vytyčila také Evropská unie ve své Zelené dohodě pro Evropu (takzvaný Green Deal), která má EU nasměrovat k omezení emisí skleníkových plynů nejméně o 55 procent do roku 2030 proti hodnotám z roku 1990. Do poloviny století má EU dosáhnout uhlíkové neutrality.

