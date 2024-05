Dva zubři z táborské zoo najdou nový domov v srbské rezervaci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Eva Nemravová / Zoo Tábor Tajfun a Tatranka ještě v Zoo Tábor.

Táborská zoologická zahrada převezla své dva zubry do srbské rezervace. Zoo tím naplňuje program návratu zubra do přírody. V Táboře odchovali už 11 mláďat zubra, která jsou určena pro rezervace v Česku i jiných zemích Evropy. ČTK to řekl mluvčí zoologické zahrady Filip Sušanka."Program reintrodukce, tedy zpětného návratu zubra evropského do české přírody je klíčovým programem zoologické zahrady Tábor, jejímž hlavním posláním je ochrana ohrožených druhů zvířat. Pravidelně u nás v rámci tohoto záchovného programu odchováváme mláďata, která postupně vypouštíme do přírodních rezervací, jak u nás v Česku, tak i v Evropě. K dnešnímu dni jsme odchovali už 11 mláďat, z nichž některým jsme našli nový domov už dříve," uvedl ředitel táborské zoo Evžen Korec.

Do Srbska zamířila mláďata Tajfun a Tatranka, nový domov mají mít v národním parku Fruška Gora. "Další dvě z u nás odchovaných mláďat geneticky obohatí stádo ve vyhlášeném srbském národním parku," řekl Korec.

Zubr evropský patří mezi ohrožené druhy, kterým hrozí vyhynutí. Na světě podle odhadů žije přibližně 7500 zvířat tohoto druhu, ve volné přírodě je jich polovina. Pro záchranu zubrů je podle odborníků potřeba dosáhnout počtu nejméně 10.000 kusů.

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech, táborská, vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací. V táborské zoo žije přes 380 zvířat více než 70 živočišných druhů.

