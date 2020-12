Tání ledové pokrývky v Grónsku by do roku 2100 mohlo zvednout hladinu oceánu o 18 cm

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | mortenkilsholm / pixabay.com Grónský ledovec Jakobshavn, ilustrační snímek.

Vědci z univerzit v Oslu a Lutychu zveřejnili studii , která zjišťovala intenzitu tání grónské ledové pokrývky. Ukázalo se, že nejnovější klimatické modely predikují mnohem horší čísla než tomu bylo doposud. Nově se očekává, že ledová pokrývka bude tát o 60 % více, a že může do roku 2100 zvednout hladinu oceánu o 18 centimetrů. Informuje o tom žurnál Nature Communications

Ledová pokrývka Grónska má rozlohu 1,7 milionu km2 a je po Antarktidě druhá největší na světě. Její tání může výrazně ovlivnit hladinu oceánu – v případě, že by roztála celá, zvedla by se hladina o 7 metrů. Ačkoliv se k tomu zatím naštěstí neschyluje, je podle nejnovější studie zřejmé, že se nová zjištění od těch předchozích výrazně liší. Zatímco předchozí studie počítaly s tím, že by hladina oceánu mohla do roku 2100 stoupnout o 10 cm, nový scénář je o poznání černější. Vzledem k tomu, že led taje rychleji než se předpokládalo, hrozí podle vědců, že do roku 2100 hladina stoupne o 18 cm.

Studie byla provedena jako podklad pro připravováno zprávu Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), která bude publikovaná v roce 2022. Z použitého klimatického modelu vyplynulo, že pokud bude vývoj koncentrací skleníkových plynů do roku 2100 i nadále stejný jako doposud, bude grónská ledová pokrývka tát o 60 % více než předpokládala předchozí zpráva IPCC.

„Použitím klimatického modelu MAR jsme dříve prokázali, že ledová pokrývka Grónska bude tát tím více, čím více se bude v létě zahřívat Arktida. Také předpokládal, že by kvůli tomuto tání mohla hladina oceánu do roku 2100 stoupnout o 10 centimetrů – a to byl ten nejhorší možný scénář. Naše nové projekce ale docházejí k tomu, že by hladina mohla stoupnout dokonce o 18 centimetrů,“ komentuje nová zjištění Stefan Hofer z univerzity v Oslu. Nové klimatické modely totiž prošly několika zlepšeními. Například jsou v nich lépe zanesena data o oblačnosti a výrazně se zlepšilo jejich prostorové rozlišení. Proto by nové projekce podle něj měly být spolehlivější.

Studie bude kromě podkladu pro zprávu IPCC sloužit také v jednom z projektů v programu EU - PROTECT. Cílem projektu je v závislosti na změnách v zemské kryosféře (tzn. ledu, ledovcích, sněhové pokrývce a zamrzlé půdě) vytvářet různé projekce možného nárůstu hladiny oceánu v průběhu času.

