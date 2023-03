Téměř 30 ukrajinských uprchlíků čistilo jihlavský park Malý Heulos

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Téměř 30 ukrajinských uprchlíků včetně dětí včera čistilo v Jihlavě městský park Malý Heulos. Brigádu uspořádala ukrajinská komunita jako poděkování za to, jak Češi pomáhají všem lidem z Ukrajiny, kteří sem utekli kvůli válce. ČTK to řekl Radim Fiedler z organizace F Point.

"Ukrajinci byli nadšení, na uklízení se úplně vrhali. Zajímavé bylo, že ženy přišly velice krásně upravené. Byl to takový paradox, kontrast k těm pytlům na odpad. Šlo nám také o to, aby to byla akce proti náladám v Česku, kdy někteří Češi říkají, že jim Ukrajinci berou peníze, že jsou bordeláři. Dělám s nimi (uprchlíky) rok, neříkám, že s nimi nemám některé špatné zkušenosti, ale vesměs pozitivní," řekl Fiedler.

Do úklidu se zapojilo 27 utečenců, z toho dva muži a hodně dětí. Ukrajinská komunita se tak rozhodla dát opět veřejně najevo svoji vděčnost za českou podporu. Myšlenka se zrodila mezi samotnými Ukrajinci, kteří se obrátili na F Point, aby jim pomohl s organizací. "Jsem velmi ráda, že se taková příležitost koná v našem městě Jihlava, městě, které se pro dobu války na Ukrajině stalo našim druhým domovem. Máme možnost přispět k tomu, aby bylo v předvečer jara a jarních svátků čisté. Tak, jak jsme to dělávali doma, když se příroda probudí a hlas ptáků vybízí k práci na dvoře," uvedla Ukrajinka Natalie Pavlovová.

V Jihlavě funguje od loňského března Ukrajinský dům. Tvoří ho dvě patra pro dočasné ubytování a přízemí, kde je ukrajinské komunitní centrum. Podle ředitelky F Pointu Dany Fiedlerové žije v Jihlavě přes 3800 lidí, kteří přišli kvůli válce z Ukrajiny. Takřka 1800 z nich jsou ženy, s nimiž přišlo přibližně 1100 dětí. F Point jim pomáhá s integrací. Spolupracuje také s místními školami. Ukrajinské děti, pro které už nebylo volné místo v mateřské škole, navštěvují v Ukrajinském domě hernu. Věnují se jim odborníci i dobrovolníci.

