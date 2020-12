Tesla podle Muska nevylučuje spojení s jinou automobilkou

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Blomst / Pixabay Tesla se v letošním roce díky rostoucímu zájmu o elektromobilitu stala z hlediska tržní hodnoty největší automobilkou na světě.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Americký výrobce elektromobilů Tesla nevylučuje spojení s jinou automobilkou. Řekl to šéf společnosti Elon Musk, když přebíral ocenění od mediální skupiny Axel Springer Media. Tesla by podle Muska byla ochotna jednat s konkurentem, který by spojení považoval za "dobrý nápad", uvedla agentura DPA.

Tesla se v letošním roce díky rostoucímu zájmu o elektromobilitu stala z hlediska tržní hodnoty největší automobilkou na světě. V současnosti se její tržní hodnota pohybuje v blízkosti 550 miliard dolarů (12 bilionů Kč).

Objem produkce Tesly přitom představuje pouhý zlomek ve srovnání s výrobou předních tradičních automobilek, jako je například německý koncern Volkswagen. V loňském roce Tesla dodala zákazníkům 367 500 vozů, zatímco odbyt Volkswagenu činil téměř 11 milionů vozů. Tržní hodnota Volkswagenu se ale pohybuje pouze kolem 78 miliard eur (dva biliony Kč).

Alexander Hitzinger z koncernu Volkswagen uvedl, že automobilový průmysl v důsledku elektrifikace, automatizace řízení a dalších technologický změn čeká nová vlna slučování. Potřebné investice a komplexnost technologií podle něj hovoří pro velké hráče, uvedla agentura Reuters.

"Nastane konsolidace. Ne každý si bude moci dovolit takovéto komplexní platformy. Uvidíme, že vznikne malý počet opravdu velkých hráčů, kteří budou motorem této transformace," řekl Hitzinger na konferenci Future of the Car pořádané listem Financial Times. Hitzinger má v koncernu Volkswagen na starosti projekt Artemis, jehož úkolem je zrychlený vývoj nových modelů aut.

reklama