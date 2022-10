Těžba bitcoinů už je pro klima větší problém než hovězí maso

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Zastánci kryptoměny Bitcoin o ní hovoří jako o jistém druhu digitálního zlata. Ale z hlediska škod na klimatu funguje spíš jako digitální ropa.

Kryptoměna Bitcoin prodělala vzestupy a pády, ale na popularitě zatím neztrácí. Výzkumníci z univerzity v Novém Mexiku se nyní pokusili ve své studii vyčíslit, na kolik dnes přijde vytěžení jedné virtuální mince. Hodnotili přitom ekvivalent uvolněných emisí i dolarový zisk. Zjistili, že těžba bitcoinů způsobuje větší škody na klimatu než produkce hovězího masa, a téměř stejné škody jako ropa.

K tomu, abyste v roce 2016 mohli vytěžit 1 celý bitcoin, jste do planetární atmosféry museli uvolnit necelou 1 tunu emisí CO2. S tím, jak se těžební výpočetní operace stávala náročnější, ale energie a s nimi spojené emise narůstaly. V roce 2021 to bylo už 113 tun. Na tomto prvotním poznatku výzkumníci z týmu environmentálního ekonoma Benjamina Jonese, kteří vývoj dopadů těžby virtuální měny sledovali 5 let, vystavěli svou studii.

V ní dali do souvislosti hodnotu bitcoinů a těžbou produkované emise. Povšimli si toho, že během pětiletého období dosahovaly škody na klimatu v průměru 35 % tržní hodnoty kryptoměny. A dobrali se toho, že s každou vytěženou mincí tak způsobil bitcoin škody na životním prostředí – klimatu, za 11 315 dolarů. Tedy v součtu za rok 2021 vytěžených bitcoinů dohromady okolo 3,7 miliard dolarů.

Aby pak tuto sumu a skutečný vliv virtuální měny více přiblížili lidem, porovnali ji s jinými činnostmi, které považujeme za vůči klimatu nešetrné. „S průměrnými škodami v úhrnu 35 % z tržní ceny, tedy 35 centy z každého dolaru, páchá bitcoin na klimatu o něco menší škody než zemní plyn, benzín a ropa, ale vyšší než třeba produkce hovězího masa,“ popisuje Benjamin Jones.

Škody způsobené zemním plynem se totiž odvíjí od 46 % jeho tržní ceny (u benzínu a ropy je to 41 %, u hovězího 33 %). Mimochodem, fyzická těžba zlata, a to včetně ne zrovna k životnímu prostředí šetrných postupů loužení, přispívá k devastaci klimatu jen 4 % (4 centy z každého dolaru tržní hodnoty).

„Ve světle těchto informací se tak už nedá hovořit o bitcoinech jako o jakkoliv udržitelném odvětví,“ říká Jones. „Ať už z hlediska investiční nebo environmentální sféry.“ Doplňuje, že zastánci kryptoměny Bitcoin o ní hovoří jako o jistém druhu digitálního zlata. „Ale z hlediska škod na klimatu funguje spíš jako digitální ropa.“

Od roku 2016, kdy se emisní bilance 1 bitcoinu přiblížily 1 tuně CO2, se hovoří o tom, že spolu se zdokonalující a efektivnější technologií se bude emisní bilance snižovat. „To se ale zjevně neděje,“ říká Jones. „Samotná těžba bitcoinů je založena na exponenciálním růstu výpočetního výkonu, který zase vyžaduje exponenciálně více elektřiny.“ Takže v roce 2020 si už těžba bitcoinů vyžádala více energie, než spotřebovalo například Rakousko nebo Portugalsko.

Bitcoin v současnosti představuje 41 % podíl na globálním trhu s virtuálními kryptoměnami. Jeho těžba je přitom z více než 60 % poháněna s pomocí fosilních zdrojů energie, vyráběné spalováním uhlí a zemního plynu.

