Tragických nárazů aut do stromů přibylo, nejzávažnější jsou u mladých řidičů

Tragických střetů, kdy řidiči aut narazí do stromu, vloni přibylo. V roce 2021 takovou srážku nepřežilo 69 lidí, což je o čtyři více než o rok dříve. Stoupl i počet těžce zraněných, a to o 31 na 166. Nejvíce závažných případů je mladých řidičů do 24 let. Vyplývá to ze statistik Centra dopravního výzkumu (CDV).

Roční četnost nehod způsobených nárazem do stromu se podle statistik dlouhodobě pohybuje na přibližně podobné úrovni. Střety zpravidla mají vysokou závažnost. "Nejvíce závažných následků dopravních nehod vzniklých nárazem do stromu připadalo v roce 2021 na řidiče ve věkové kategorii 18 až 24 let. V této věkové kategorii bylo usmrceno 13 osob a 39 těžce zraněno,“ řekl vedoucí Besipu Tomáš Neřold.

Nárazy do stromů patří podle nehodových statistik k nejtěžším haváriím, což potvrzují i zkušenosti pojišťoven. "Překážka v podobě stromu neuhne a nedeformuje se. Jde o náraz natvrdo, který bývá fatální hlavně u starších vozidel. Často se stane, že se vůz doslova rozpadne. Motoristé nejsou prakticky chráněni, zvláště když někdy chybí i airbagy,“ vysvětlila Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa. Podle ní jsou nejtragičtější tzv. diskotékové nehody za účasti mladých vracejících se ze zábav. "Havárie aut, často v žalostném technickém stavu, plných rozjařených chlapců a děvčat, patří pravidelně k těm nejtragičtějším vůbec,“ doplnila Svobodová.

Podle dat CDV se tyto nehody stávají nejvíce na silnicích druhé a třetí třídy a také při nich bývá nejvíce lidí usmrceno. V roce 2021 na nich po nárazu do stromu zemřelo 51 z celkového počtu 69 usmrcených. V loňském roce byla nejhorší bilance v Jihočeském kraji, kde náraz do stromu nepřežilo 13 lidí.

V posledních letech přibývá také pádů stromů na jedoucí auta. Podle Svobodové je za tím často narušení jejich stavu, a to jak vlivem jejich špatného stavu a choroby nebo následkem vichřicí. I tyto nehody bývají fatální. K nejtragičtějším nehodám na tuzemských silnicích letošního roku patří například případ z Krkonoš, kde v červnu na cestě do Malé Úpy po pádu stromu na auto zemřeli tři lidé. O necelý měsíc později se v Krkonoších stala další tragická nehoda, kdy po pádu stromu na auto zemřela řidička. Strom tehdy spadl při kácení.

