Travič na Klatovsku zabil tři káně lesní. Otravy v oblasti se množí

Dalibor Motl 21.2.2022 14:22 Reaguje na Miroslav Vinkler

Tvrdší tresty tohle nevyřeší. Pachatelé před činem "nekalkulují" s dopadením a následky (existují na to téma vědecké studie). Na "veřejnost se apeluje" roky o 106. Ve společnosti existují lidé, kteří se skutečně nebo domněle cítí ohroženi chráněnými živočichy. Všichni víme o jaké "konfliktní" druhy ve skutečnosti jde. Lze jmenovat třeba vydru, bobra, vlka a do nedávna kormorána. Tito živočichové působí významné škody. Část z nich je sice státem kompenzována ale mnohým chovatelům, rybářům, myslivcům, zemědělcům nebo zahrádkářům trvale znemožňují vykonávat jejich koníček nebo profesi. No řekněte, pořídíte si nové ovce pokud vám je za humny už dvakrát zakousli vlci? Nasadíte do jezírka znovu okrasné ryby nebo zarybníte rybník pokud Vám jej opakovaně vyžírá vydra? Vysázíte znovu zahradu nebo sad u řeky obydlené bobry? Odpovězte si sami. Plot bobr podhrabe. Oplotit rybník proti vydrám? Možná to zahradní jezírko by se dalo... Koupíte si k 6 ovcím v humně čuvače? Jako náhradu dostanete peníze, za které si jiný pozemek daleko od řeky prostě nekoupíte a "citovou" újmu za roky "zbytečné" práce Vám nikdo nenahradí. Myslím, že by stálo v ochranářských kruzích za pokus o tom alespoň pokaždé přemýšlet. Protože zoufalí lidé dělají zoufalé věci.

