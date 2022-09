Tropická bouře Nanmadol se prohnala nad Japonskem

Japonsko se průměrně každý rok potýká se 14 tajfuny. Ten poslední, pojmenovaný Nanmadol, je v pořadí už sedmnáctý. I když už nyní degradoval na tropickou bouři a nepředstavuje riziko, svou silou, rychlostí poryvů větru a úhrnem srážek byl mimořádný. Doporučení k vyhledání úkrytu kvůli němu obdrželo 9 milionů lidí.

Dne 9. září zaznamenali pracovníci Japonské meteorologické agentury nevýraznou tropickou depresi 500 kilometrů na východ od ostrova Iwodžima. O tři dny později se ze slabé tropické deprese stala standardní, aby byla formálně zařazena mezi tropické bouře. Tehdy si také vysloužila své pojmenování - Nanmadol. „Obyčejnou“ tropickou bouří nezůstal Namadol nadlouho - už 16. září byl klasifikován jako velmi silný tajfun a následně jako supertajfun. To už mířil k Filipínám, Jižní Koreji.

Tehdy také měřené hodnoty systémového tlaku uvnitř cyklóny - které si můžeme laicky vztáhnout k síle a potenciální ničivosti - dosáhly 930 hPa. To je 3-4. nejnižší hodnota v letošní sezóně. Obecně platí, že čím nižší hodnota tlaku vzduchu uvnitř středu cyklóny, tím „horší“ tajfun je. To už s maximálními obavami sledovali jeho vývoj nejen meteorologové, ale i všichni obyvatelé v Japonsku. Protože mířil přímo k nim, aby v neděli 18. září dosáhl pobřeží ostrova Kjúšú.

Je nepochybně velkým štěstím, že cyklona po trase k japonským ostrovům velmi rychle ztrácela na síle. Nanmadol postupně degradoval ze supertajfunu přes tajfun zpět na tropickou bouři, až na extra-tropickou cyklonu, kterou nyní oficiálně je.

