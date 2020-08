Trump má ráději klasické žárovky. Nepřidávají pleti oranžový odstín, podotkl

Slovan 7.8.2020 13:58

"Jste všichni hezcí, ale když se používali staré žárovky, vypadali jste lépe než s těmi strašnými moderními," řekl Trump. "Já je mám rád hlavně proto, že nevypadám tak oranžově," uvedl také šéf Bílého domu.



Já nemůžu :D "strašný moderní žárovky" a "nevypadám tak oranžově" :D At se na mě nikdo nezlobí, nemám nic proti normálním konzervativcům typu Romney, Charlie Baker nebo starý dobrý McCain (budiž mu zem lehká). Ale tohle je fakt nejhloupější prezident americké historie. To je prostě neuvěřitelný šašek a jestli tohle dokáže obhájit... po tom všem co způsobil, jak rozdělil tu zemi na dva nesmyřitelný tábory. Můžeme si o Bidenovi myslet cokoli, ale když už nic, aspoň je to slušný a chytrý člověk. Není to neandrtálec... no a Doník není republikán.



https://www.youtube.com/watch?v=Y1a_yModrSQ&t=97s

