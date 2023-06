Je nezbytné, aby byla zachována celistvost chladicí nádrže Záporožské jaderné elektrárny, říká Rafael Mariano Grossi

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Fredrik Dahl / IAEA / Flickr Na snímku jsou nádrže, ve kterých se rozprašováním ochlazuje ohřátá voda před opětovným použitím. Na pozadí je Záporožská jaderná elektrárna, snímek je z 29. března 2023.

V ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně probíhají práce na zajištění zásob maximálního množství chladicí vody pro případ, že by přišla o vodu z nedaleké nádrže Kachovka. Ta byla v úterý zničena a z nádrže nekontrolovaně uniká voda. Hladina vody v nádrži tak neustále klesá. Od určitého okamžiku nebude možné vodu z nádrže využít pro potřeby chlazení jaderné elektrárny. O situaci včera informoval generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Mariano Grossi.Hladina vody v nádrži od úterního rána, kdy došlo k protržení hráze, zatím klesla přibližně o 2,8 metru a ve středu v 18 hodin místního času dosáhla 14,03 metru, uvedl generální ředitel Grossi.

Dodal však, že hodinová rychlost úbytku se mírně zpomalila, a to na 5 až 7 centimetrů za hodinu ze úterního maxima kolem 11 cm/hodinu, přičemž citoval informace od expertů MAAE přítomných v Záporožské jaderné elektrárně.

Pokud hladina klesne pod 12,7 metru, nebude elektrárna schopna čerpat vodu z nádrže do areálu. Vzhledem k tomu, že není znám plný rozsah poškození přehrady, nelze předpovědět, zda a kdy k tomu může dojít. Pokud by však současná rychlost poklesu pokračovala, mohla by být hladina 12,7 metru dosažena během následujících dvou dnů.

V rámci přípravy na tuto možnost Záporožská jaderná elektrárna průběžně doplňuje své zásoby vody - včetně velkého chladicího nádrže vedle elektrárny i menších rozstřikovacích chladicích rybníků a přilehlých kanálů - tím, že plně využívá vodu z nádrže Kachovka, dokud je to ještě možné.

Po naplnění budou tyto vodní zdroje stačit k tomu, aby elektrárně poskytovaly vodu potřebnou k chlazení šesti reaktorů i vyhořelého paliva po dobu několika měsíců. I když je všech šest reaktorů v režimu odstavení, stále potřebují chladicí vodu, aby se zabránilo roztavení paliva a případnému úniku radioaktivního materiálu, uvedl generální ředitel Grossi.

"Je nezbytné, aby byla zachována celistvost jak chladicí nádrže Záporožské jaderné elektrárny, tak výpustného kanálu Záporožské tepelné elektrány. To je velmi důležité, aby elektrárna měla dostatek vody pro zajištění nezbytného chlazení lokality v následujících měsících," uvedl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel Grossi se příští týden vydá do Záporožské jaderné elektrárny, aby zhodnotil tamní situaci po poškození hráze a sledoval dodržování pěti základních zásad ochrany jaderné elektrárny, které 30. května představil Radě bezpečnosti OSN.

S ohledem na zintenzivnění činnosti MAAE v rámci nově stanovených zásad posílí také přítomnost MAAE na místě a nahradí současný tým větší skupinou, která s ním bude cestovat po frontové linii.

"Nyní, v době zvýšené vojenské aktivity v regionu, má posílená přítomnost MAAE v Záporožské jaderné elektrárně větší význam než kdy jindy, protože pomáhá předcházet nebezpečí jaderné havárie a jejím možným následkům pro obyvatele a životní prostředí. Možná ztráta hlavního zdroje chladicí vody v elektrárně dále komplikuje již tak mimořádně složitou a náročnou situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení," uvedl.

Pět ze šesti reaktorů Záporožské jaderné elektrárny je v režimu studené odstávky. Jeden blok zůstává v horké odstávce, aby se na místě vyráběla technologická pára pro operace, jako je zpracování kapalného radioaktivního odpadu, který se z šesti reaktorů shromažďuje i během stavu odstavení reaktorů.

