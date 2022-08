Turisté se pomalu vracejí do požárem zasaženého Českého Švýcarska

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Hadonos / Hadonos / Wikimeda Commons Hřensko podle starosty Zdeňka Pánka na příliv turistů dál čeká. Problémy působí uzavření soutěsek, které jsou značně poničené.

Turisté si pomalu nacházejí cestu zpět do Českého Švýcarska, kde se 24. července rozhořel ničivý požár a hasiči ho pak zdolávali takřka tři týdny. Zasaženou plochu stále hlídají dobrovolní i profesionální hasiči a revírníci. Hlavní atrakce, Pravčická brána a soutěsky ve Hřensku, zůstávají zavřené, lidé se však mohou vypravit po značených trasách do míst, která požár nezasáhl.

Na Mariinu vyhlídku se jen v úterý dopoledne vydaly desítky lidí. Ještě před dvěma týdny přitom turisté své rezervace rušili, a to i tam, kde vůbec nehořelo. Požár tak ovlivnil například návštěvnost zámku ve Šluknově, který je od místa, kde řádily plameny, vzdálený asi 40 kilometrů. Obavy z pokažené sezony měli hoteliéři v Krásné Lípě, Jetřichovicích či v nedaleké Vysoké Lípě. "Lidé se pomaličku vracejí. Přijeli i ti, kteří měli rezervace od poloviny srpna," řekl ČTK hoteliér z Vysoké Lípy Václav Plzák. Naopak do restaurace podle něj zatím na obědy výletníci tolik nechodí. Řekl, že je to otázka času.

Jetřichovické vyhlídky zlákaly také rodinu z Uherskobrodska. Cestu si naplánovali na poslední chvíli, tedy v době, kdy park sužovaly plameny. "Zjišťovali jsme si, které oblasti jsou zasažené, ale je tu spousta krásných míst, co nebyla zasažená, tak toho teď využijeme," uvedla výletnice Michaela Zdráhalová. Řadu míst v Jetřichovicích se vydala prozkoumat i rodina z Českého Brodu na Kolínsku, výlet měli v plánu už od zimy. Turista Martin Kundrum ČTK řekl, že je ubytovaný ve Všemilech a s ubytovateli si jen potvrdil, že se může vydat na svou cestu, kde mu žádná omezení nehrozí. Zhruba před měsícem si objednal ubytování v Krásné Lípě Juraj Flamik z Brna. "Bylo to těsně před požárem, tak jsme sledovali informace a potom jsme ten chaos a hysterii eliminovali a nakonec jsme se rozhodli, že vyrazíme," řekl výletník.

Naopak Hřensko podle starosty Zdeňka Pánka na příliv turistů dál čeká. Situaci podle něj zkomplikoval uzavřený česko-německý přechod Hřensko/Schmilka. Problémy působí i uzavření soutěsek, které jsou značně poničené. Už teď na místě pracují zaměstnanci úřadu. "Úkolem číslo jedna je vyčistit přístupovou cestu," řekl starosta a dodal, že další pracovníci uklízejí popadané stromy z vodní cesty.

Ze Hřenska a jeho částí se museli evakuovat místní a chalupáři, od soboty se postupně vracejí zpátky. Do Mezné a na Mezní Louku mohou pouze s povolenkami, turisté do této oblasti nesmí. V Mezné požár zcela zničil tři domy, zda je mají místní pojištěné, starosta zatím neví. Doplnil, že výška pojistky nedosahuje výše hodnoty zničených nemovitostí. Pánek odhaduje, že požár v Mezné způsobil škody v řádech několika desítek milionů korun.

