Učím o klimatu: web pro učitele, kteří už se nechtějí trápit s přípravou výuky o změně klimatu

smějící se bestie 13.11.2022 07:44 Reaguje na Jaroslav Řezáč

Když už chce učit děti, tak je vyhnat od počítačů, chytrých telefonů, na statek, mezi to zvířectvo domácí, aby ti " parchanti " konečně poznaly, jak to vypadá a existuje živé. K tomu se však zřejmě neodhodlá, protože to sám nezažil.

A k tomu zapřáhnout " do prací na statku, venkově, aby pochopily dětičky, že nic neroste v regálech márketů !

Odpovědět