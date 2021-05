Úhoře a další tradiční lahůdky v Chorvatsku ohrožuje krab z Atlantiku

Zbyněk Šeděnka 18.5.2021 11:04

Chorvaté si budou muset přenastavit jídelníček a budou muset začít konzumovat ty přivandrovalce. Když se v Japonsku začaly šířit nepůvodní kajmanky dravé, udělal stát osvětu k jejich konzumaci a ono se to ujalo. Tak nevidím důvod, proč by to s těmi kraby nemohlo vyjít.

