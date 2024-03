Cena Evropský strom roku potřetí míří do Polska, vítěz se jmenuje Srdce zahrady

Foto | Bozka Piotrowska / Nadace Partnerství - Evropský strom roku Ocenění Evropský strom roku získal dvousetletý buk Srdce zahrady, který stojí v arboretu v polských Wojslawicích nedaleko českých hranic.

Ocenění Evropský strom roku letos už potřetí získal strom z Polska. Se značným náskokem v počtu hlasů zvítězil dvousetletý buk Srdce zahrady, který stojí v arboretu v polských Wojslawicích nedaleko českých hranic. Česká hrušeň pojmenovaná po lidové písni Stojí hruška v širém poli skončila pátá.

Srdce zahrady získal 39 158 hlasů z celkových 174 112 rozdělených mezi 15 dřevěných finalistů. Majestátní vzhled buku dodává neobvykle tvarovaný silný kmen a rozložité větvě s fialově zbarvenými listy. Na druhém místě byl s 24 807 hlasy francouzský Plačící buk z Bayeux a na třetím Tisíciletý olivovník z Lauras z Itálie, pro který hlasovalo 13 933 Evropanů.

Českou hrušeň do soutěže přihlásili obyvatelé Mrákotína na Vysočině, kteří o podporu žádali kulturní i mediální instituce, místní akční skupiny i český Senát. "Velkou sílu měla společenská setkání v obci, při nichž jsme si předávali informace o anketě a hlasování. Celkově to byla rozhodně napínavá cesta. Sledovali průběh hlasování a prožívali každou desítku přibývajících hlasů,“ řekla pořadatelům z české Nadace partnerství Ludmila Vacková, která hrušeň do ankety navrhla.

Slavnostní předání ceny Evropský strom roku se konalo včera v bruselském sídle Evropského parlamentu. Po ceremonii bude na místě až do pátku stát výstava představující všechny stromy, které se do finály dostaly.

Patnáct finalistů soutěže vzešlo z hlasování o stromu roku v jednotlivých evropských zemích. Celoevropská soutěž se poprvé konala v roce 2011 a organizuje ji Environmental partnership association (EPA) - konsorcium šesti nadací z Česka, Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska, které mají za cíl chránit životní prostředí a podporovat lokální komunity a spolky.

