Umělec Skoták naplnil v brněnské galerii bazén plastovou drtí

Tři tuny odpadního materiálu i sériové výrobky z hobby marketů použil umělec Hynek Skoták pro intervenci nazvanou Má vlast. Jde o první letošní výstavu v galerii Industra v areálu Nové Zbrojovky v Brně. Do průmyslového prostředí bývalé továrny vnáší Skotákova instalace ekologické poselství.

"Hynek Skoták si svou instalací plní sen mnoha lidí ze střední třídy: mít vlastní bazén. Zdání ale klame, místo nádherně modré vody je bazén až po okraj naplněný drtí z PET lahví. Práce vtipně reflektuje touhu po bazénu na vlastním dvorku, který se v době nedostatku vody a ničení životního prostředí o to více zvrhl v symbol dekadence," uvedla kurátorka projektu Iris Kasperová.

Autor navazuje na svoje dřívější instalace z odpadních materiálů s environmentální tématikou, které tvořil hlavně v zahraničí. Využívá jemnou drť z plastových lahví modrých, bílých a zelených barev. Nová instalace svým čistým provedením v šedivé tovární hale "cituje" i další české sny - touhu po vlastním moři nebo touhu po uklidňujícím koutku na vlastní zahrádce, který odolá všem hrůzám okolního světa.

"Je to můj výkřik do světa, ve kterém není místo pro fantazii. Do světa bez představivosti. Stojím v němém úžasu před tímto světem, v němž nacházím místo krásy, vášně a lásky pouze mechanické naplňování přízemních maloměšťáckých potřeb. Je to můj výtvarný protest proti tomuto světu, který si bere další a další oběti z řad senzitivních jedinců. Který bere lidem hravost, radost, naději i vůli žít,“ uvedl v tiskové zprávě Skoták.

