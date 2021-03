Ústav: Počty hrabošů v únoru znovu klesly

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | James West / Flickr Boj proti přemnoženým hrabošům se v předloňském roce stal předmětem sporů. ÚKZÚZ předloni v létě povolil rozhoz jedu na povrch půdy na velké části území ČR, ministerstvo zemědělství však po kritice od ochránců přírody a ministerstva životního prostředí účinnost povolení pozastavilo.

Aktivita hrabošů klesla v únoru meziměsíčně zhruba o čtvrtinu na 456 používaných východů z nor na jeden hektar. U ozimých plodin jde však stále o 2,3násobek tzv. prahu škodlivosti, sdělila mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ivana Kršková. Jde o další pokles, v lednu aktivita klesla meziměsíčně rovněž zhruba o čtvrtinu, jejich počty dosahovaly trojnásobku prahu škodlivosti. Stále ale podle ní existují lokality, kde jsou i dva tisíce používaných nor na hektar.

Aktivní východ je díra do nory se zřetelnými pobytovými stopami, například se zataženými kousky rostlin nebo s ohlazeným vstupem. "Data pro kraj Královéhradecký a Liberecký ukazují, že u populací hrabošů, kde byl v lednu zjištěný pokles, byl nyní zaznamenaný opětovný nárůst. Naopak v krajích v minulých měsících ohrožených, jako jsou Jihočeský a Jihomoravský kraj, populace hraboše stagnují nebo klesají," vysvětlila Kršková. Setrvalý stav je pak podle ní ve Středočeském a Ústeckém kraji.

Hodnocení prahu škodlivosti se mění, na podzim jde o 200 nor v ozimech, případně o 400 nor ve dvouletých a starších porostech, stojí na Rostlinolékařském portálu. Na jaře, které se bude používat pro výpočty od března, jde o 50 užívaných nor na hektar.

Po plošné aplikaci jedu na Moravě se našlo téměř 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy prokázaly zbytky jedu. ÚKZÚZ však uvádí, že za loňský rok uložil pouze pět pokut za nenahlášenou aplikaci jedu. Následně se jed mohl používat lokálně.

Kvůli hrabošům podpořil sněmovní zemědělský výbor návrh, podle kterého by mohlo být možné v případě ohrožení majetku nebo z hygienických důvodů učinit nezbytné zásahy do populací silně ohrožených živočichů. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR by se tak ale zrušila 30 let ukotvená ochrana silně ohrožených živočichů.

