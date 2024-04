Ústecká zoo musela dát utratit orangutana Ferdu, byl druhý nejstarší na světě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Ústecká zoo musela dát utratit orangutana Ferdu. Byl nejstarším samcem orangutana v Evropě a druhým nejstarším na světě. Zoologická zahrada to uvedla na svém webu . Ferda měl nemocné srdce, artrózu páteře a trpěl dušností. Jeho problémy se v posledním týdnu zhoršily, udržování při životě vysokými dávkami léků by bylo podle odborníků zbytečným utrpením. Zoologická zahrada tak dočasně ukončila chov orangutanů, předchozí zvířata odešla do jiných zahrad.

Ferda se narodil v roce 1969 v německé zoo ve Frankfurtu nad Mohanem a byl křížencem orangutana bornejského a sumaterského. Ve třech letech se přestěhoval do pražské zoo. Jako kříženec nemohl být zařazen do chovu, proto mu nikdy nebyla přidělena samice. Poté, co v roce 2002 zasáhly pražskou zoo ničivé povodně, se Ferda přestěhoval do Ústí nad Labem.

Orangutan měl nemocné srdce, těžkou artrózu páteře a s tím spojenou poruchu chůze a koordinace pohybu. Trpěl také dušností. V poslední době se u něj podle zoo projevovaly také obtíže a poruchy chování typické pro seniory. Měl třes končetin, kognitivní poruchy, byl náladový. "Dlouhodobě mu byly podávány podpůrné léky a analgetika, dostával přírodní geriatrika zpomalující starobní poruchy chování, ale v posledním týdnu se problémy výrazně zhoršily," uvedla veterinární lékařka Jana Matoušková.

Medikace přestala stačit, a tak zahrada po konzultaci s veterinární lékařkou, zoology a chovateli rozhodla, že další udržování při životě vysokými dávkami léků by nebylo humánní a vystavovalo by zvíře zbytečnému utrpení. "Někdy nastane čas a nezbyde nic jiného než se zhostit zodpovědného přístupu chovatelské instituce – zajištění welfare zvířete po celou dobu jeho života, a to včetně jeho důstojného odchodu," uvedla ředitelka zoo Ilona Pšenková.

Orangutani bornejští byli mezi návštěvníky zoo velmi oblíbení. Zahrada chce jejich chov do Ústí vrátit. Nový pavilon pro orangutany by měl v budoucnu vzniknout přebudováním pavilonu Asijský prales.

