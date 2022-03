Ústí nad Labem bude kácet stromy na Bukově v menším rozsahu kvůli výskytu sýčka

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ústí nad Labem bude kácet stromy na Bukově v menším rozsahu, než původně plánovalo, protože do jejich korun létá sýček obecný. Po upozornění občanů na zvláště chráněného opeřence vydala Česká inspekce životního prostředí předběžné opatření proti kácení dřevin ve Vojnovičově ulici. Rada města rozhodla, že bude kácení rozděleno do dvou etap. V první dá radnice pokácet tři stromy v Návětrné ulici, namísto 15 stromů se ve Školní ulici odstraní čtyři a ve Vojnovičově prozatím žádný. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

"Jako investor jsme měli na rekonstrukci ulic včetně pokácení nějakých stromů několik let. Když se akce spustila, tak se spustil křik asi dvou místních občanů, kterým se nelíbilo, že budeme likvidovat místo, kam létá sýček," uvedl Tošovský. Podle něj město čeká na vyjádření inspekce, zbylé stromy se zřejmě odstraní až na podzim, protože vegetační klid končí 31. března. Proti kácení stromů vznikla petice, podepsalo ji více než 100 lidí.

Loni na jaře stavební firma v Ústí nad Labem zazdila hnízdící rorýse při opravě mateřské školy. Česká inspekce životního prostředí zjišťuje, kdo je odpovědný za zazdění rorýsů. Rozhoduje se také o řízení o pokutě. Tehdy náměstek uvedl, že se bude při obdobných stavbách nejprve prověřovat, zda práce nějakého živočicha neohrozí, aby se situace neopakovala. U oprav ulic na Bukově podle Tošovského nebyly informace, že by se sýček v místě nacházel. "Teď se to vyřešilo způsobem, že jsme to přerušili. V celém Ústí by se skoro nemohl pokácet jediný strom, protože na každém stromě se může sýček zastavit," řekl náměstek.

Stromy, které jsou ve špatném stavu, by měly podle mluvčí města Romany Macové nahradit nové stromy. Součástí oprav je vznik nových parkovacích míst a oprava povrchu vozovek.

Sýček obecný patří v Česku mezi kriticky ohrožené druhy, v zemi žije zhruba sto párů.

reklama