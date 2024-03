V belgické zoo lev zardousil lvici ze Dvora Králové, se kterou se měl pářit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Ninger / Shutterstock Ilustrační foto

V zoologické zahradě Bellewaerde Park na západě Belgie lev Nestor zardousil lvici Mayu, která pocházela ze zahrady v České republice. Maya a její sestra Numa byly do Belgie převezeny, aby se seznámily se lvem ze zahrady v Antverpách a aby pokud možno rozmnožily chov. Středeční setkání ale místo toho skončilo smrtí Mayi, informovala tisková agentura Belga. Lvice pocházela ze Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku. Maya a Numa byly do Belgie převezeny na konci února.

"Začali se rvát a on jí prokousl hrdlo. Výstražný zvuk, o němž Nestor ví, že se při něm má vrátit do svého výběhu, nebyl nic platný. Je to nešťastné, ale nedalo se to předvídat. Stále to jsou divoká zvířata a takové věci se v přírodě stávají," řekl belgické stanici VRT NWS tiskový mluvčí parku Bellewaerde Filip Van Dorpe.

Všichni tři lvi byli převezeni do parku ve městě Ypry před několika týdny a ošetřovatelé jim dopřávali čas, aby se postupně poznávali. Ve středu pak pustili Nestora a Mayu do výběhu společně.

"Případy vzájemného napadení zvířat při jejich spojování se stávají. Nemáme pochybnosti o profesionalitě belgických kolegů," řekl ČTK mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný. Obě mladé samice lva berberského byly podle něj do Belgie přesunuty na základě doporučení evropského koordinátora chovu lvů.

Maya se ve dvorské zoo narodila v červenci 2021, Numa v červnu 2022. Jejich rodiči jsou samice Khalila a samec Bart. Aktuálně dvorská zoo chová dvanáct lvů. K vidění jsou v areálu a v objektech lvího safari. Do lvího safari mohou návštěvníci v letní sezoně zajet i automobilem přímo mezi šelmy.

Navzdory incidentu v Belgii je Nestor dál považován za samce nepostradatelného pro chov svého druhu. Zhruba za měsíc má být podle belgických médií představen lvici Numě.

