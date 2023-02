V březnu začne platit norma, jejímž cílem je omezit světelný smog, řekl Hladík

meluzína 7.2.2023 07:25

Konečně! Nemohli by to aplikovat i na lampy postavené za posledních 10let, kdy obce hromadně měnily stará obecní světla za nová "lepší" a silnější ledková?

Po rekonstrukci veřejného osvětlení, jako oběť obecního blaha, máme v ložnici celou noc světlo jako ve dne. Svítí to tak silně, že to prosvítá i přes žaluzie. Inteligenti nám píchli lampu 3m od okna, další lampa svítí přímo do okna dětského pokoje. Vždycky nám na oknech hnízdili jiřičky, a už nehnízdí, nedivím se jim, světlo v noci vadí i mě. Někdy mám chuť vzít vzduchovku a ty nové lampy vystřílet. Ulicí za noc neprojde člověk, občas projede auto, ale k čemu tam musí být světlo jako na Václaváku mi hlava nebere. K čemu musí svítit lampy celou noc na plné koule v příměstském "lesním parku" také netuším.

