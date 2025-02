V Bruselu se za účasti ČR konalo poslední kolo dialogu o automobilovém průmyslu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V Bruselu se ve středu uskutečnilo poslední kolo jednání v rámci strategického dialogu k automobilovému průmyslu, za Česko se schůzky zúčastnil zástupce Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP). Tematická diskuze se odehrála pod vedením eurokomisaře pro prosperitu a průmyslovou strategii Stéphana Séjourného a přítomní se zaměřili na výrobu baterií v Evropě a na průmyslový hodnotový řetězec, uvedla na dotaz ČTK mluvčí Evropské komise Lea Zuberová. Její kolegyně Anna-Kaisa Itkonenová následně upřesnila, že na pondělí 3. března je plánovaný ještě závěrečný dialog, kterému bude předsedat přímo šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.Strategické rozhovory o budoucnosti automobilového průmyslu zahájila Evropská komise 30. ledna. Diskuze se tehdy zúčastnilo 22 zásadních hráčů z automobilového sektoru, například ze společností Renault, Volvo, Volkswagen či Valeo, uvedla unijní exekutiva. Eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas byl zároveň pověřen vypracováním akčního plánu pro odvětví automobilového průmyslu, který by měl být zveřejněn ve středu 5. března.

Po úvodním jednání se následně minulou středu 12. února uskutečnila další debata pod vedením eurokomisaře pro klima Wopkeho Hoekstry na téma "Čistý přechod v automobilovém průmyslu". O den později, ve čtvrtek 13. února, se konala diskuze pod vedením místopředsedkyně EK Roxany Minzatuové, která se zabývala oblastí zaměstnanosti a dovedností.

Tento týden v pondělí 17. února se uskutečnilo další kolo jednání pod vedením rovněž místopředsedkyně EK Henny Virkkunenové, na kterém se řešily technologické a digitální inovace. Poslední kolo diskuzí se konalo ve středu 19. února a bylo rozděleno na dvě části. Dopolední se zabývala bateriemi a jejich výrobou v Evropě a odpolední pak průmyslovým hodnotovým řetězcem a výrobou komponentů v EU. Podle zdrojů ČTK nebyli v předchozích kolech jednání Češi zastoupeni, středeční odpolední schůzky se ale zúčastnil zástupce sdružení AutoSAP.

"Přítomní řešili, jak by mohli stimulovat poptávku po bateriích vyrobených v Evropě, jaká by byla nejlepší spolupráce mezi výrobci baterií a jak by bylo možné využít Evropský akt o kritických surovinách a připravované strategické projekty k diverzifikaci dodávek těchto surovin a jakou roli může hrát recyklace," shrnula schůzku mluvčí Evropské komise.

Automobilový průmysl v Evropě se v poslední době potýká mimo jiné se slabou poptávkou, rostoucí konkurencí z Číny a nečekaně slabým zájmem lidí o elektromobily. Čelí také hrozbě, že administrativa nového amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalí dodatečná cla na dovoz do USA.

