V Itálii vyvolalo kritiku přivolání hasičských cisteren pro německého ministra

V Itálii vyvolalo kritiku přivolání hasičské cisterny kvůli pobytu německého ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha v Ligurii, píše deník La Stampa. Oblast, kde ministr strávil v polovině srpna několik dnů dovolené, trpí suchem a má problémy se zásobováním pitnou vodou. Úřady přitom obdobné žádosti jiných obcí, aby hasičské cisterny pomohly s napájením vodovodu, odmítly.

Nasazení hasičských cisteren umožnil prefekt provincie Imperia Valerio Romeo. Ten dal mimořádné povolení, aby cisterny hasičů pomohly s napájením nádrže, ze které čerpá vodu městečko Dolcedo, kde se Lauterbach rekreoval. V povolení Romeo přitom výslovně zmiňuje návštěvu německého ministra. Hasiči se společně s podnikem, který spravuje vodovody, nakonec do dodávek skutečně zapojili.

Krok vyvolal kritiku, protože prefekt obdobné žádosti jiných obcí zamítl. Podle něj se hasiči musí věnovat svým úkolům, mezi které nepatří pomoc s dodávkami vody.

Prefektura informaci nekomentovala, výjimku ale hájil starosta obce Giovanni Danio. "Co by se stalo, kdyby (Lauterbach) odjel se špatným dojmem, protože byl pět dní bez vody," řekl starosta. Podle něj by taková situace zhoršila pověst jeho města, které je oblíbené mezi německými turisty, i regionu.

Dovolená německého ministra již dříve vzbudila v Itálii pozdvižení. Lauterbach totiž komentoval vysoké teploty, které zemi zasáhly při jedné z letošních vln veder. "Pokud to bude pokračovat, tak tyto turistické destinace nemají budoucnost," napsal na sociálních sítích. Na jeho tvrzení reagovali italští politici i partner premiérky Giorgie Meloniové, který má televizní program na stanici Rete4. Ve vysílání Andrea Giambruno vyzval Lauterbacha, aby příště jel do Schwarzwaldu, pokud mu nevyhovuje počasí v Itálii.

