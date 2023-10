V Jáchymově obnovili a rozšířili Radonovou stezku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Jáchymově na Karlovarsku otevřeli obnovenou a rozšířenou Radonovou stezku. Trasa, která vede kolem města Jáchymov, seznamuje návštěvníky s problematikou radioaktivního plynu radon, který se v Jáchymově a okolí vyskytuje. Nová podoba stezky, asi tři kilometry dlouhé a s deseti informačními panely, má být méně odborná, zato vstřícnější k běžným lidem. Budou tak moci nahlédnout do problematiky prvku, který na jednu stranu může poškodit lidské zdraví, na druhou stranu je třeba v Jáchymově využíván i pro léčbu, řekla vedoucí radonového programu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Marcela Berčíková.

"Oproti původní je nová radonová stezka koncipovaná trochu jinak. Je populárně naučná, je připravená pro rodiny s dětmi, pro mládež i dospělé. Bude také v cizojazyčné verzi na webových stránkách. A přibližuje radon obecné populaci, takže tam najdete například, co je to radon, jak se radon měří, jak ho odstranit a podobně," uvedla Berčíková.

Zároveň jsou na panelech prvky pro děti, které tak budou moci absolvovat jednoduchý kvíz o radonu.

Podle sekční ředitelky SÚJB Karly Petrové je Česká republika v problematice měření a odstraňování radonu na světové úrovni, i proto, že se této problematice začali odborníci v tehdejším Československu věnovat už v 80. letech minulého století. Česká republika má přitom kvůli svému podloží předpoklady pro to, aby se zde radon uvolňoval. "Máme tak zkušenosti s tím, jak chránit před radonem, jak ho zjistit a také jak vysvětlovat, kdy jsou opatření na místě a kdy to není urgentní. I k tomu by mohla přispět radonová stezka," uvedla Petrová.

Jak řekla, radon je obrazně řečeno dobrý sluha, ale zlý pán. Radon se kumuluje v budovách a může při dlouhodobém působení způsobovat závažné zdravotní problémy, například rakovinu, jak bylo mimo jiné prokázáno u horníků v uranových dolech. Na druhou stranu, lázně Jáchymov svoji léčbu zakládají na radonových koupelích, při který se využívá právě voda z bývalých uranových dolů.

I podle starosty Jáchymova Michala Baláže (nez.) je ve městě radonová situace stále monitorovaná. I na radnici jsou měřící přístroje, které po roce půjdou na analýzu, která zjistí, jestli na městském úřadě není zvýšený výskyt tohoto radioaktivního plynu.

