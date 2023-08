V nádrži Havraní ostrov na Litoměřicku uhynulo hodně ryb, měly málo kyslíku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Úhyn velkého množství ryb zřejmě kvůli nedostatku kyslíku evidují rybáři v nádrži Havraní ostrov v Lovosicích na Litoměřicku. Za úhynem nejspíš stojí teplo a déšť a následná změna tlaku i úbytek sinic, řekl ČTK mluvčí Českého rybářského svazu Jan Skalský. Na místě zasahovali hasiči, uvedl na sociální síti X , dříve twitter, jejich mluvčí Lukáš Marvan.

"Uklízíme uhynulé ryby, nicméně je nutné říct, že problémy budou zřejmě na více místech," uvedl Skalský. Podle něj je nádrž situovaná jako slepé rameno, tím je i hůře dostupná. "Je snaha zachránit, co se dá," podotkl mluvčí, podle kterého za úhynem nejspíš stojí teplo, déšť a následná změna tlaku a s tím i úhyn sinic. "Lze předpokládat, že se problém bude do budoucna prohlubovat," řekl Skalský. Dodal, že zatím není jasné, kolik ryb uhynulo, škody však budou vysoké. Ryby se do vody dostávají samovolně, u nádrže platí zákaz rybaření.

Na žádost rybářů dorazily k nádrži dobrovolné jednotky hasičů v pondělí večer. Vodu provzdušňovali plovoucím čerpadlem. "Odebrané vzorky vody a bahna doposud žádné škodlivé látky neukázaly," dodal Marvan.

