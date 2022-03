V některých středočeských rybnících kvůli suchu a výlovům chybí 40 procent vody

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kvůli suchu a vypouštění rybníků kvůli jarním výlovům momentálně chybí v některých středočeských rybnících, které spravuje Rybářství Chlumec nad Cidlinou, až 40 procent vody. Hrozí, že rybáři nebudou mít kam nasadit násady nových ryb. Extrémní sucho letošního jara může podle nich ovlivnit produkci ryb v dalších letech. Rybářství Chlumec nad Cidlinou hospodaří zhruba na 300 rybnících ve čtyřech krajích, nejvíce ve Středočeském kraji, kde je to přes 1000 hektarů vodní plochy. ČTK to řekl ředitel Rybářství Chlumec nad Cidlinou Ladislav Vacek.

"Každé jaro v březnu a dubnu vypouštíme a vylovujeme některé rybníky, kde máme přes zimu uložené ryby, které pak nasazujeme do hlavních rybníků. Tam letos dorostou, aby se na podzim prodaly. Takto se vypustila zhruba třetina rybníků. Ale není voda, aby se zase napustily, z přírody prostě neteče, v zimě nebyl sníh, teď neprší," uvedl Vacek. Podobné sucho za posledních 30 let nepamatuje. "Loni nám nechybělo nic, všechno hned napršelo. Pokud se to v dubnu nespraví, nemáme kde udělat plůdky a násady pro další roky," doplnil Vacek. Půda je podle něj natolik vyprahlá, že malý déšť k doplnění stavů v rybnících stačit nebude.

Z takzvaného rybího plůdku doroste ryba do velikosti pro výlov za čtyři roky. Proto je podle Vacka suché jaro problémem hlavně pro další roky. Kvůli suchu už se rybářům snížila produkce i po velmi suchých letech v roce 2014 až 2016. Do té doby vylovili a prodali kolem 1200 tun ryb ročně, poté produkce klesla na 1050 tun.

Rybářství Chlumec nad Cidlinou ve středních Čechách spravuje rybníky na Kolínsku, Nymbursku i Mladoboleslavsku, například největší středočeský rybník Žehuňský na Kolínsku s 260 hektary plochy nebo rybník Vavřinec na Kutnohorsku s 88 hektary. Mají vlastní zpracovnu a průměrnou produkcí přes 630 kilogramů ryb na hektar vodní plochy patří k největším v Čechách.

reklama