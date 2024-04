V Olomouci začínají Ekologické dny, vyvrcholí tradičním Edojarmarkem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Divadelní představení, besedy, koncerty, ale i vycházky do přírody doprovodí letošní ročník festivalu Ekologické dny Olomouc (EDO), největšího environmentálního festivalu v České republice. Také letos na něj zamíří přední kapacity z oblasti biologie či ekologie. Přehlídka začíná v pátek a vyvrcholí na konci dubna tradičním Edojarmarkem v centru ekologických aktivit města Olomouce - Sluňákov, nabídne i sérii koncertů. Letošním tématem festivalu je bio/diverzita přístupů ke světu, přírodě, krajině a společnosti, řekl dnes ČTK ředitel akce Michal Bartoš.

Přehlídka se letos poprvé rozšířila i za hranice města. "Přidala se k nám celá řada organizací galerií, knihoven i řada umělců, kteří dělají v různých koutech České republiky, ale i v zahraničí vlastní věci, které zapadají do našeho programu. Letošní program je tak dvojnásobný," uvedl Bartoš.

Hlavní náplň festivalu tvoří besedy s odborníky, řada z nich se na přehlídku vrací pravidelně. "Za ekology je to například David Storch, osobně se velmi těším na biologa Petra Turečka a na geobotanika Jiřího Sádla. Snažím se zvát lidi, kteří jsou otevření, nepředkládají návody, ale spíše otázky, a kteří dávají věci do kontextu. Jde o dialog veřejnosti a vědců, ale i společenských a přírodních věd," doplnil Bartoš.

Přehlídka se koná na několika místech v Olomouci, kromě Sluňákova to bude například bývalé kino Central v Muzeu umění, kde se odehraje v pátek slavnostní zahájení EDO. Dějištěm je i Divadlo na cucky, kde se chystá za týden diskuse mezi ministrem životního prostředí Pavlem Hladíkem (KDU-ČSL), aktivistou Petrem Doubravským, režisérem Michalem Hábou, paleoekologem Petrem Pokorným a klimatologem Radimem Tolaszem. Do Sluňákova již tradičně dorazí na besedu také biolog a filozof Stanislav Komárek, religionistka Zuzana Kosticová či zoolog Ivan Horáček.

Festival vyvrcholí v sobotu 27. dubna Edojarmarkem před nízkoenergetickým domem Sluňákov. Hudební festival letos nabídne například Letní kapelu, Michala Prokopa & Framus Five či hudební uskupení Bert & friends. Návštěvníci se mohou těšit i na Divadlo Víti Marčíka a mnoho workshopů. Přehlídku doprovodí také komentované výlety do krajiny a výstavy. Jednou z nich je art brut výstava Jana Křena s názvem Auta běžte do prdele v Domě přírody nebo výstava Miroslavy Klesalové v Galerii Caesar.

Přehlídka má v Olomouci dlouholetou tradici, letos se koná její 34. ročník. Akci pořádá Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, které vzniklo v roce 1992. Aktivity v oblasti neformálního vzdělávání pro školy či veřejnost nabízí v moderním nízkoenergetickém domu na okraji Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou. Dům obklopuje přírodní galerie s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví, kterou vybudovali v roce 2014 za 63 milionů korun.

