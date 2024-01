V Ostravě začne největší tuzemská výstava zaměřená na vytápění či úspory energie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Na výstavišti Černá louka v Ostravě dnes začne Infotherma, největší tuzemská specializovaná výstava zaměřená na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů. Více než 300 vystavovatelů z Česka i ze zahraničí na ní bude čtyři dny předvádět moderní bateriová úložiště a systémy chytrých domácností, kotle nebo tepelná čerpadla.

Jen fotovoltaické systémy například na výstavě představí téměř 40 firem. "Na jednom místě v rámci České republiky bude k vidění největší koncentrace výrobců či prodejců kotlů a tepelných čerpadel," uvedl ředitel výstavy Petr Kalenda.

Prezentovat se budou výrobci izolací, zateplení, termoizolačních dveří a oken i dodavatelé energií. K vidění budou také nejmodernější systémy rekuperací a řízeného větrání, designové radiátory, systémy pro vysoušení a sanaci zdiva, speciální filtry na velké průtoky vody, těsnění na bázi minerálních krystalů či inteligentní elektronické zámky. Pro návštěvníky bude připraveno bezplatné poradenství.

Infotherma bude otevřena ode dneška do středy denně od 09:00 do 18:00 a ve čtvrtek od 09:00 do 16:00. Plné vstupné stojí 150 korun, zlevněné 50, zájemci si ale po registraci mohou stáhnout volnou vstupenku. Odborné školy po domluvě s pořadateli mají vstup zdarma.

